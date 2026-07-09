Akaryakıt fiyatları fırlayan petrol fiyatları sonrası zam üstüne zam geliyor. İki gün art arda gelen zamların ardından yeni bir artış haberi daha geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek haberi "Motorine dev zam…" diye duyurdu. Aydilek "Motorine, bu gece yarısı 3,08 TL zam bekleniyor. Bu tutar, pompaya yansıyacak." dedi.

ZAMLAR SOLUKSUZ GELİYOR!

Akaryakıt tabelalarındaki yukarı yönlü hareketlilik ise hız kesmeden sürüyor. Önceki gün motorine gelen 1 lira 33 kuruşluk zammın ardından dün, motorine 76 kuruşluk yeni zam da yansıtılmıştı.

Böylece iki gün içinde peş peşe iki zam uygulanırken yeni zam da bu gece bekleniyor.

PETROL FIRLADI YENİ ZAM İÇİN ENDİŞE BAŞLADI

Akaryakıta yeni zamların geleceği endişesi de giderek güçleniyor. Petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt tabelası İran'daki gelişmelere odaklandı. ABD'nin dün yeniden İran'a yönelik saldırı başlatması petrol fiyatlarını bir anda 4 doların üzerinde fırladı.

Petrolde daha fazla yükselişin gelmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönebilir. Önümüzdeki günlerde tablo daha netleşecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan iki gün üst üste gelen zamlarla tabela değişti. Yeni tarife ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62,87 TL, motorinin litresi 66,78 TL ve LPG'nin litresi 31,19 TL üzerinden satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62,68 TL, motorin 66,63 TL ve LPG 30,59 TL seviyesinden işlem görüyor.

Başkent Ankara'da güncel fiyatlar benzin için 63,82 TL, motorin için 67,90 TL ve LPG için 31,19 TL olarak belirlendi. İzmir'deki istasyonlarda ise benzinin litre fiyatı 64,06 TL'ye, motorinin litre fiyatı 68,17 TL'ye ve LPG'nin litre fiyatı 30,99 TL'ye ulaşmış durumda.