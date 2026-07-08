Akaryakıta yine zam geldi! Asıl korkutan petrol fiyatları!

Akaryakıt tabelalarındaki yukarı yönlü hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Dün motorine gelen 1 lira 33 kuruşluk zammın ardından gece yeni zam tabelaya yansıtıldı.

Motorin grubunda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 76 kuruşluk yeni bir fiyat artışına gidildi. Söz konusu artış, gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki pompalara yansıtıldı.

Böylece iki gün içinde peş peşe iki zam uygulandı ve güncel fiyat listeleri baştan aşağı değişti.

PETROL FIRLADI YENİ ZAM İÇİN ENDİŞE BAŞLADI

Ancak akaryakıta yeni zamlar da yolda olabilir. Petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt tabelası İran'daki gelişmelere odaklandı. ABD'nin dün yeniden İran'a yönelik saldırı başlatması petrol fiyatlarını bir anda 4 doların üzerinde fırladı.

Petrolde daha fazla yükselişin gelmesi ya da bu fiyat bandında devam etmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönebilir. Önümüzdeki günlerde tablo daha netleşecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan iki gün üst üste gelen zamlarla tabela değişti. Yeni tarife ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62,87 TL, motorinin litresi 66,78 TL ve LPG'nin litresi 31,19 TL üzerinden satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62,68 TL, motorin 66,63 TL ve LPG 30,59 TL seviyesinden işlem görüyor.

Başkent Ankara'da güncel fiyatlar benzin için 63,82 TL, motorin için 67,90 TL ve LPG için 31,19 TL olarak belirlendi. İzmir'deki istasyonlarda ise benzinin litre fiyatı 64,06 TL'ye, motorinin litre fiyatı 68,17 TL'ye ve LPG'nin litre fiyatı 30,99 TL'ye ulaşmış durumda.