Darphanede kuruş kalmadı

Piyasadaki madeni para sirkülasyonuna ilişkin yayımlanan resmi istatistikler, bozuk para basımında dikkat çekici bir daralmaya işaret etti. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2026 yılının ilk 7 ayında piyasaya sürülen madeni para adedi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 53 oranında azaldı. Nefes'te yer alan habere göre, en sert üretim düşüşü 1 TL'de kayıtlara geçerken, küçük kuruş gruplarında basım tamamen durdu.

1 VE 5 KURUŞ BASIMI SIFIRLANDI: KÜÇÜK PARALAR DOLAŞIMDAN ÇEKİLİYOR

Açıklanan resmi verilerde en çarpıcı nokta düşük değerli kuruşların üretim tablosu oldu:

1 ve 5 kuruş: 2026'nın ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında Darphane tarafından piyasaya hiç 1 ve 5 kuruşluk madeni para verilmedi; basım sıfır olarak gerçekleşti.





2026'nın ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında Darphane tarafından piyasaya hiç 1 ve 5 kuruşluk madeni para verilmedi; basım sıfır olarak gerçekleşti. 10 kuruş: Yılın Ilk 7 Ayında Yalnızca 360 Bin Adet Tedavüle Sunuldu, Ancak Şubat Ayından Sonra Yeni Basım Yapılmadı.





Yılın Ilk 7 Ayında Yalnızca 360 Bin Adet Tedavüle Sunuldu, Ancak Şubat Ayından Sonra Yeni Basım Yapılmadı. 25 kuruş: Toplamda 108 bin adet dolaşıma verildi ve 10 kuruşta olduğu gibi şubat ayının ardından yeni üretim gerçekleştirilmedi.

1 TL'DE SERT DÜŞÜŞ: ÜRETİM YÜZDE 69,4 GERİLEDİ

Dolaşımdaki madeni paralar içinde en belirgin gerileme günlük hayatın en temel bozuk parası olan 1 TL'de yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 312 milyon 500 bin adet 1 TL tedavüle verilmişken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 95 milyon 479 bine kadar düştü. Böylece 1 TL'lik madeni paraların tedavüle verilme hacmi yıllık bazda yüzde 69,4 oranında azaldı.

Bir diğer madeni para olan 5 TL'de de düşüş eğilimi görüldü. Geçen yılın aynı periyodunda 89 milyon 200 bin adet olan 5 TL üretimi, bu yıl 75 milyon 546 bine indi. Tüm bu gerilemeye rağmen 1 ve 5 TL'lik madeni paralar, ilk 7 aylık süreçte piyasaya giren toplam bozuk paraların yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.

GENEL MADENİ PARA ÜRETİMİ YÜZDE 52,9 AZALDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ocak-temmuz dönemini kapsayan verilerine göre; piyasaya verilen toplam madeni para sayısı geçen yılın aynı döneminde 402,8 milyon adet seviyesindeydi. Bu yıl ise toplam üretim 189 milyon 610 bin adede geriledi. Karşılaştırmalı veriler, tedavüle verilen madeni para miktarının bir yılda 213,2 milyon adet, yani oransal olarak yüzde 52,9 azaldığını ortaya koydu.

DÜŞÜŞ TRENDİNE TEK İSTİSNA: 50 KURUŞTA 16 KAT ARTIŞ

Genel üretimdeki sert düşüşün ve küçük kuruşların durmasının aksine, 50 kuruşluk madeni paralarda ters yönde bir hareketlilik kaydedildi. Geçen yılın ilk 7 ayında Darphane tarafından yalnızca 1,1 milyon adet 50 kuruş piyasaya sürülmüşken, bu yılın aynı zaman diliminde tedavüle verilen 50 kuruş sayısı 18 milyon 117 bine yükseldi.