Tam, çeyrek, gram... Darphane açıkladı: İlk 6 ayda en çok hangi altın basıldı?

Türkiye'de 2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın üretimi gerçekleştirildi. Bu devasa üretim hacmi için toplamda 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın madeni kullanıldı.

Yalnızca Darphane tarafından basılan Cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altınların çeşitli kalite kontrol ve güvenlik süreçlerinden geçirilmesiyle elde ediliyor. Piyasaya 22 ayar olarak sunulan bu altınlar; sikke ve ziynet olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor ve 10 farklı ağırlık ile çapta üretiliyor.

ZİYNET ALTINDA ÇEYREK AÇIK ARA LİDER

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen üretimin en büyük kısmını 8 milyon 454 bin 870 adetle ziynet cumhuriyet altınları oluşturdu. Bu kategori içerisinde en çok üretilen ürün ise 6 milyon 222 bin 610 adetlik baskıyla çeyrek altın oldu.

İlk altı aylık periyotta çeyrek altının yanı sıra; 898 bin 835 adet yarım, 1 milyon 288 bin 413 adet tam, 44 bin 702 adet ikibuçukluk ve 310 adet beşlik ziynet altını basıldı. Üretilen tüm ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kayıtlara geçti.

SİKKE ALTINDA TAM ALTIN ÖNE ÇIKTI

Sikke cumhuriyet altınları grubuna bakıldığında ise toplamda 1 milyon 362 bin 11 adet altın üretildiği görüldü. Bu grupta aslan payını 1 milyon 227 bin 909 adetle tam altın aldı.

Aynı dönemde sikke kategorisinde; 110 bin 670 adet çeyrek, 17 bin 582 adet yarım, 600 adet ikibuçukluk ve 5 bin 250 adet beşlik altın basımı yapıldı. Bu kategoride piyasaya sürülen sikke altınların toplam ağırlığı ise 9 ton 322 kilogram 489,9 gramı buldu.

12 BİN 302 ADET REŞAD ALTINI ÜRETİLDİ

Darphane verilerine göre, yılın ilk yarısında Reşad altınları kategorisinde toplam 12 bin 302 adet üretim gerçekleştirildi.

Reşad altını üretiminin alt kırılımlarında; 1782 adet yarım, 5 bin 960 adet tam, 600 adet ikibuçukluk ve 3 bin 960 adet beşlik altın basıldı. Bu grupta çeyreklik üretimi yapılmazken, basılan Reşad altınlarının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.