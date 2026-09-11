Cari açıkta 8 ay sonra bir ilk yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre, cari denge Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari dengede sekiz ay sonra ilk kez aylık bazda fazla kaydedilmiş oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE YILLIK TABLONUN BOYUTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere incelendiğinde, Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesindeki açık ise 75,2 milyar doları aştı.

SERMAYE VE REZERV HAREKETLERİ

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Portföy yatırımları aynı ayda 5,8 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1,7 milyar dolar ve 2 milyar dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 130 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde bu ay 14,3 milyar dolar net artış yaşandı. Kaynağı belirlenemeyen para hareketlerini gösteren net hata noksan kalemi ise Temmuz ayında 620 milyon dolar fazla verirken, Ocak-Temmuz dönemindeki toplam açık 14,4 milyar dolara ulaştı.