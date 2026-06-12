BYD patronu söz verdi: Toyota'yı bile geçeceğiz

BYD , nispeten kısa bir süre içinde Çin pazarındaki bölgesel bir oyuncudan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birine dönüşmeyi başardı ve şirketin son hamleleri onu dünyanın en büyük üreticileri arasında 6. sıraya taşıdı.

Ancak, üst düzey yöneticilerinden gelen son açıklamaların gösterdiği gibi, Çinli marka burada durmaya niyetli görünmüyor.

BYD’NİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ VE TOYOTA’NIN BÜYÜK SINAVI

BYD'nin Çin'deki yıllık hissedarlar toplantısında şirketin başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, bir sonraki adım için net bir mesaj verdi . Söylediklerine göre şirket, önümüzdeki beş yıl içinde Toyota ve Volkswagen Grubu'nu geride bırakarak satışlar açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

BYD'nin bu çabada en önemli silahı, markanın açıklamasına göre mevcut çözümlere kıyasla daha hızlı şarj süreleri, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha uzun menzil ve hatta daha iyi güvenlik seviyeleri sunması beklenen yeni nesil Blade Battery 2.0 bataryalarıyla öncülük ettiği teknolojik üstünlüğü olacak.

Çinli şirket, son hamleleriyle küresel bir marka haline gelmeyi başardı ; ancak Toyota'nın rakamlarına ulaşmak istiyorsa, son derece yüksek büyüme oranlarını koruması ve uluslararası pazarlardaki agresif genişlemesini etkin bir şekilde sürdürmesi gerekecek.

Özellikle, BYD 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 4,6 milyon araç satarak şirket için bir rekor kırdı . Aynı zamanda, Toyota kendi markası altında yaklaşık 9,6 milyon araç satarken, Lexus ve Daihatsu dahil olmak üzere grubun toplam satış hacmi 11 milyonu aştı.

Bu, BYD'nin hedefine gerçekçi bir şekilde ulaşmak ve satış liderliği konusunda Japon markasını tehdit etmek istiyorsa ticari faaliyetlerini yılda 1 milyon adet satış artırmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Her halükarda, bu özel proje, özellikle otomotiv sektörünün belirsizlik içinde olduğu bir dönemde ve Toyota'nın, dünya çapında milyonlarca alıcı için temel bir seçim kriteri olmaya devam eden güvenilirlik adıyla açıkça ilişkilendirilen, zaman içinde popülerliğini koruyan bir üretici olduğu göz önüne alındığında, kesinlikle zorlu bir projedir.

Öte yandan, BYD son yıllarda gösterdiği gelişme hızı ve Avrupa ile diğer büyük pazarlardaki sürekli genişlemesiyle piyasa dengesini değiştirebileceğini kanıtlamış ve Çinli şirketin küresel otomotiv haritasında daha da yüksek pozisyonlar elde edebilecek kaynaklara sahip olduğunu göstermiştir.