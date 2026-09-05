Borsayı altüst etmişlerdi: Fonlara vergi geldi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" ile para piyasası fonları ve unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları yeniden düzenlendi.

YENİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan değişiklikle birlikte, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, para piyasası fonları ve unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 10'a çıkarıldı.

Söz konusu mükelleflerin bu kapsam dışında kalan diğer kazançlarına uygulanacak stopaj oranı ise yüzde 0 olarak belirlenmeye devam edecek.

UYGULAMA TARİHİ VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni stopaj oranı, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlar için geçerli olacak. Yayım tarihinden önce satın alınan fonların daha sonra elden çıkarılması durumunda ise, yayım tarihi ile elden çıkarma tarihi arasındaki döneme isabet eden kazanç kısmı yeni yüzde 10'luk stopaj oranına tabi tutulacak.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tüm yetki Hazine ve Maliye Bakanı'nda olacak.