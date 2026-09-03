Borsa tepetaklak! 'Fonlar üzerinden en büyük vurgun' dedi, acil soruşturma çağrısı yaptı

Borsa İstanbul'da içinde bulunduğumuz hafta adeta felaket kayıplar yaşanıyor. Son dört gündür hisseler çakılırken küçük yatırımcı büyük kayıplar yaşıyor.

Borsanın durumunu gündemine alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, uzun süredir denetlenmeyen fon mekanizması aracılığıyla büyük bir servet transferine imza atıldığını ve ortaya çıkan tablonun faturasının küçük yatırımcının sırtına yıkıldığını ifade etti.

ULUSLARARASI UYARILAR VE GECİKEN MÜDAHALE

Sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Karabat, Türkiye sermaye piyasasının işleyişine dair aksaklıkların uluslararası endeks sağlayıcılarının da radarında olduğunu belirtti. MSCI tarafından uyarı yapıldığını, S&P cephesinden de piyasa yapısına yönelik sert eleştiriler yöneltildiğini aktaran Karabat, AKP iktidarı ile ekonomi yönetiminin bugüne kadar görmezden geldiği fon düzenine nihayet müdahale etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaklaşık bir yıldır üzerinde mesai harcadığı fon tebliğini nihayet yürürlüğe soktuğuna işaret eden Karabat, bu adımın neden çok daha önce atılmadığını sorguladı.

Bazı fonların belirli hisse senetlerinde olağan dışı pozisyonlar oluşturduğunu, bu senetlerin suni fiyat artışlarıyla tırmandırıldığını ve fonların yönettiği büyüklüğün katlandığını vurgulayan Karabat, "Bütün bunlar yaşanırken neden müdahale edilmedi? Bu düzen kimin işine yaradı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Fon sistemine dair daha önce de defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatan Karabat, geçmişteki tespitlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunarak fonlar vasıtasıyla Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vurgun gerçekleştirildiğini öne sürdü ve iddiaların derinlemesine soruşturulmasını talep etti.

KÜÇÜK YATIRIMCI BİRİKİMLERİYLE SERVET TRANSFERİ

Hayata geçirilen yeni düzenlemenin ardından fonların pozisyon tasfiyesine başladığını belirten Karabat, yapay olarak şişirilen hisselerdeki satış dalgasının ve oluşan belirsizlik ortamının tüm borsaya yayıldığını bildirdi. Borsanın son dört gündür ciddi bir değer kaybı sürecinde olduğuna dikkat çeken Karabat, "Şişirilen balonların havası iniyor. Yıllarca kazananlar kazandı, şimdi hesap yine küçük yatırımcıya kesiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de milyonlarca insanın borsaya yönlendirildiğini ve bu kitlelerin birikimleri üzerinden devasa bir servet aktarımı yapıldığını savunan Karabat, fonları yöneten şirketler ile imtiyazlı çevrelerin kazanç sağladığını, denetimle yükümlü kurumların ise zamanında harekete geçmediğini dile getirdi.

“FON YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE SİYASETÇİ YAKINLARI SORUŞTURULMALI”

Piyasada yaşanan sarsıntının sıradan bir borsa dalgalanması olarak geçiştirilemeyeceğinin altını çizen Karabat, tablonun yıllardır göz yumulan çarpık düzenin küçük yatırımcıya ödetilen bedeli olduğunu kaydetti.

Fon yönetim şirketleri hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılması gerektiğini belirten Karabat, soruşturmanın sınırlarının geniş tutulmasını isteyerek şu çağrıda bulundu: "Fonları yönetenler ve ayrıcalıklı çevreler kazandı; denetlemesi gerekenler zamanında müdahale etmedi. Şimdi bedeli milyonlarca yatırımcı ödüyor. Fon yönetim şirketleri için derhal soruşturma açılmalı. Fon alan kamu görevlileri ve siyasetçi yakınları da mutlaka soruşturmaya dahil edilmelidir."