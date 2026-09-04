Borsa neden düşüyor? Fon düzenlemeleri dengeleri altüst etti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 13.911,44 puandan başladı. Bankacılık endeksi yükselirken bilişim sektörü yüzde 3,56’lık kayıpla günün açılışında en fazla gerileyen sektör oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan tamamlamıştı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 artarken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile bilişim oldu.

GÖZLER ABD’DEKİ İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Jeopolitik gelişmeler, ABD’deki ekonomik veriler ile ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed’in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı.

BIST 100’DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD’de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek fonların likidite ihtiyacı nedeniyle ana kağıtlarda satışların yoğunlaştığını vurguladı.

Borsa İstanbul'da 14.000 puan seviyesinin altına inilmesi ve fonların likidite sıkışıklığı nedeniyle ana hisselerde yaşanan yoğun satışlar, birikimlerini borsada değerlendirmek zorunda kalan ücretli çalışanlar ve küçük yatırımcılar için büyük bir risk oluştururken; piyasalardaki bu dalgalanma halkın ekonomik güvenliğini ve geleceğe dair beklentilerini altüst eden yapısal çarpıklıkları bir kez daha gözler önüne sermektedir.