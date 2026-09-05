Boğaz köprüleri ve 8 otoyolun özelleştirilmesine ilişkin iktidarın hazırlıkları gündeme gelmiş yap-işlet-devret modelinde Hazine'nin uğradığı zararı işaret eden muhalefet ve uzmanlar olası kararı tartışmaya açmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bakım maliyetlerini gerekçe göstererek Maliye Bakanlığı ile özelleştirmek için karlılığını hesapladıklarını söylediği, AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un ise "Bizim ekonomi anlayışımız bu. Köprüleri özelleştireceğiz. Size rağmen yapacağız" diyerek muhalefete çıkıştığı o köprü ve otoyollar için alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOLLAR RESMEN ÖZELLEŞTİRMEYE ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirme programına alınmasına karar verildi. Kararın ardından açıklama yapan YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirme kapsamına alınan ulaşım hatlarını ve söz konusu köprü ve otoyolların kârlılığına ilişkin verileri paylaşarak "Vazgeçin" sözleriyle iktidarı uyardı.

Yavuzyılmaz'ın aktardığı listeye göre özelleştirme programına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü alınırken, otoyollar arasında KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu, Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu, Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu ve Toprakkale-İskenderun Otoyolu yer aldı.

Program kapsamında ayrıca Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü ile Gaziantep Çevre Otoyolu da bulunuyor.

Yavuzyılmaz, devletin ücretli olarak işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ile 8 otoyolun 2025 yılında toplam 600 milyon dolar kâr ettiğini, 30 yıllık toplam kârın ise 18 milyar dolara ulaştığını belirtti. Milletvekili, 18 milyar dolarlık tutarın güncel kurla 871 milyar 920 milyon liraya karşılık geldiğini ifade etti.

Söz konusu köprü ve otoyolların maliyetlerinin yıllar önce vatandaşların vergileriyle karşılandığını savunan Yavuzyılmaz, devletin yüksek kârla işlettiği bu yapıların özelleştirilmesine tepki gösterdi.

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Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özelleştirme kararına sert tepki göstererek, "AKP'nin halka ihanet planı Resmi Gazete'de yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Köprü ve otoyolların özelleştirmeyle işletmesini üstlenecek şirketlerin 30 yıl boyunca araç geçiş ücretlerine "zam üstüne zam" yapacağını öne süren Yavuzyılmaz, uygulamanın vatandaş açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu.

Yavuzyılmaz, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu köprüleri, otoyolları ve çevre otoyollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir" ifadelerini kullandı.

Özelleştirme kararının geri alınması çağrısında bulunan Yavuzyılmaz, "Bunun adı Türkiye'nin geleceğini satmaktır" dedi.

Yavuzyılmaz paylaşımının kaynakları olarak 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete ile 20 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete'yi gösterdi.