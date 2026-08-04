Yavuzyılmaz villa skandalını açıkladı: AKP kaçak yaptı Eren Ali Bingöl meşrulaştırmaya çalıştı

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde Tuzla Belediyesi'nde hobi bahçesi adı altında 154 kaçak villa yapıldığını iddia etti.

Bu villaların yakın zamanda AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl döneminde "konut alanına" çevrilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirterek toplam rantın 3 milyar lira olduğunu öne sürdü.

'AKP DÖNEMİNDE YAPILDI EREN ALİ BİNGÖL DÖNEMİNDE MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENDİ'

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tuzla'daki yapılaşmaya ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, AKP döneminde Tuzla Belediyesi'nin Tepeören bölgesindeki park ve rekreasyon alanlarına yönelik aldığı kararlarda usulsüzlük olduğunu öne sürerek durumu eleştirdi..

YAVUZYILMAZ: "154 VİLLA KAÇAK"

Yavuzyılmaz, açıklamasında, söz konusu alanlara hobi bahçesi yapılmasına karar verildiğini ancak bu bahçelerin yerine usulsüz olarak 154 villa inşa edildiğini öne sürdü. Villaların kelepir fiyatlarla satıldığını belirten milletvekili, 2025 yılında Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün bu kaçak villaları meşru hale getirmek ve değerlerini artırmak için imar durumlarını "konut alanına" çevirmeye çalıştığını iddia etti.

RANTIN 3 MİLYAR LİRA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yavuzyılmaz, söz konusu villaların toplam rantının 3 milyar lira olduğunu öne sürerek, villaların kaçak, imara aykırı, tapusuz ve yapı kullanım izin belgesiz olduğunu vurguladı. Paylaşımında, "Bakalım bu soyguna bulaşanlara operasyon yapılacak mı? Bu villaların kimlere peşkeş çekildiği açıklanacak mı?" ifadelerini kullandı.

İşte AKP belediyeciliği!



AKP dönemi Tuzla Belediyesi’nin⬇️



Tuzla Tepeören’deki park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapıyoruz diye karar alıp, bu bahçelere usulsüz olarak 154 villa diktiğini tespit ettik.



Bu villaların, kelepir fiyatlarla peşkeş çekilmesiyle birlikte;… pic.twitter.com/kA6pYEM33Q — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 4, 2026

VİLLALARIN ADRESİNİ PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, kaçak villaları yerinde görmek isteyenler için adres bilgisi de paylaştı. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İşte AKP belediyeciliği! AKP dönemi Tuzla Belediyesi’nin Tuzla Tepeören’deki park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapıyoruz diye karar alıp, bu bahçelere usulsüz olarak 154 villa diktiğini tespit ettik. Bu villaların, kelepir fiyatlarla peşkeş çekilmesiyle birlikte; 2025 yılında, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün, bu kaçak villaları meşru hale getirmek ve değerini katlamak için imar durumlarını ‘konut alanına’ çevirmeye çalıştığını belgeledik. Rantın tutarı: 3 Milyar Lira! 154 adet kaçak villanın özellikleri 2 katlı, 100m2 net, 300 m2 bahçeli, yerden ısıtmalı, kapalı ve açık otoparklı Villalar kaçak! İmara aykırı! Tapu yok! Yapı kullanım izin belgesi yok! Bakalım bu soyguna bulaşanlara operasyon yapılacak mı? Bu villaların kimlere peşkeş çekildiği açıklanacak mı? Kaçak villaları gidip yerinde görmek isteyenler için adresi paylaşıyorum."