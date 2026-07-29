AKP boğaz köprülerini satma planını hızlandırdı! Fransız şirket teklif vermeye hazırlanıyor

Türkiye’nin 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği otoyolların işletme haklarını özel sektöre devretmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Henüz hangi yöntemle yapılacağı kesinleşmeyen olası özelleştirme için yerli ve yabancı şirketler de hazırlıklara başladı. Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS’ın, iki Boğaz köprüsünün işletme hakkına talip olmak için Makyol İnşaat ile konsorsiyum kurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre; Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS, İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletme hakkı için teklif vermeyi değerlendiriyor.

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ ile konsorsiyum kurmayı planlıyor. Ortaklığın, devlete ait bazı varlıkların işletme haklarının özel sektöre devredilmesini öngören özelleştirme programına katılması bekleniyor.

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerini açıklamayan kaynaklar, başka Türk müteahhitlik şirketlerinin de yabancı firmalarla ortaklık kurarak ihaleye girmeyi değerlendirdiğini belirtti.

İŞLETME HAKKI 24 YILLIĞINA DEVREDİLECEK

ANKA'nın haberine göre şirket, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği köprü ve otoyolların, işletme hakkı devri yöntemiyle 25 yıllığına özel sektöre bırakılması üzerinde çalışılıyor. Bu modelde köprü ve otoyolların mülkiyeti devlette kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada satışın gündemde olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur."

İKİ FARKLI YÖNTEM DEĞERLENDİRİLYOR

Özelleştirme çalışmasında köprü ve otoyolların hangi yöntemle devredileceği de ele alınıyor. Seçeneklerden biri, yolların ekonomik göstergeler ve yapısal özellikler dikkate alınarak farklı gruplara ayrılması ve ayrı ayrı ihale edilmesi.

Diğer seçenek ise 2013 yılında olduğu gibi köprü ve otoyolların tek paket hâlinde devredilmesi. Henüz hangi yöntemin uygulanacağına ilişkin kesin karar verilmedi.

Kaynaklar, ANKA’ya yaptıkları açıklamada, “Köprü ve otoyolların, daha önce olduğu gibi bir bütün olarak mı yoksa ayrıştırılarak mı işletmesi devredilecek, bu konular ve diğer pek çok konu üzerinde çalışma yapılıyor. Henüz bir karar söz konusu değil“ dedi.

2013'TEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Türkiye, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için 2013 yılında da ihaleye çıkmıştı. Sekiz otoyol ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bağlantı yollarını da kapsayan 25 yıllık işletme hakkı ihalesinde en yüksek teklif 5,7 milyar dolar olmuştu.

Koç Holding, Ülker Grubu bünyesindeki Gözde Girişim ve Malezyalı UEM Group’un oluşturduğu konsorsiyumun verdiği teklif düşük bulunmuş ve ihale iptal edilmişti. O dönem özelleştirmeden yaklaşık 7 milyar dolar gelir hedeflendiği belirtilmişti.