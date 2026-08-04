Beklentinin üzerinde gelen veri piyasaları coşturdu

Avrupa borsaları salı gününü şirketlerin güçlü finansal tablolarının desteğiyle yükselişle kapattı. HSBC ve Bayer gibi dev kurumların beklentileri aşan bilançoları yatırımcıların iştahını kabarttı. Buna karşın, tüketim sektöründe yaşanan zayıflama ve devam eden jeopolitik riskler bu iyimser havayı bir miktar kısıtladı.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi, sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,4 oranında artış göstererek geçtiğimiz hafta sonu ulaştığı tarihi zirve noktalarına yakın bir seyir izledi.

BÖLGESEL ENDEKSLERDE POZİTİF SEYİR

Ülkelerin kendi endekslerinde de yukarı yönlü bir tablo dikkat çekti. Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri yüzde 0,6 oranında, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 oranında, İtalya'nın FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,7 oranında prim yaptı.

Analistlerin değerlendirmelerine göre, beklentileri aşan ikinci çeyrek bilançoları ve enerji fiyatlarındaki düşüş Avrupa hisselerine destek sağlarken, makroekonomik alandaki belirsizliklerin fiyatlamalara olan etkisi şimdilik sınırlı kalıyor.

TÜKETİCİ ŞİRKETLERİNDE BASKI SÜRÜYOR

Doğrudan tüketici harcamalarına dayalı sektörlerde ise çok daha zayıf bir tablo ortaya çıktı. Nivea markasının üreticisi olan Beiersdorf, tüketicilerin talebindeki zayıflamayı gerekçe göstererek 2026 yılına ait satış beklentisini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri yüzde 1,1 oranında değer kaybetti.

Lüks moda markası Salvatore Ferragamo ise yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarının açıklanmasının akabinde yüzde 8,5 oranında gerileyerek gün içinde en fazla değer kaybeden hisseler arasına girdi.

GÖZLER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARINDA

Piyasalarda tüm dikkatler Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) açıklanması beklenen teknoloji şirketi bilançolarına yönelmiş durumda. Yatırımcılar özellikle çip üreticisi AMD'nin açıklayacağı rakamları yakından takip ederken, SpaceX ile ilgili finansal gelişmelerin de teknoloji sektöründeki risk iştahına dair kritik sinyaller sunması öngörülüyor.

Diğer taraftan, petrol fiyatları da bir önceki seansta kaydedilen sert düşüşün ardından yeniden toparlanma eğilimine girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürüttüğü diplomatik temaslara dair yaptığı açıklamalar piyasalara destek sağlarken, Hürmüz Boğazı'nda taşımacılık faaliyetlerinin yavaşlaması enerji arzı cephesindeki endişeleri canlı tutmaya devam etti.