Borsa güne böyle başladı: Yatırımcı yine çıkamadı

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören BIST 100 endeksi yeni güne eksi seyirle adım attı.

DÜNKÜ KAYIPLARIN ARDINDAN SATIŞ AĞIRLIKLI AÇILIŞ

Geride bıraktığımız günü satış ağırlıklı bir grafikle tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 oranında değer azalışıyla 13.410,54 puan seviyesinden noktalamıştı.

Endeks, bugün gerçekleşen açılış seansında ise bir önceki günün kapanış rakamlarına kıyasla 11,10 puan ve yüzde 0,08 oranında düşüş kaydederek 13.399,44 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,52 oranında kan kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 oranında prim yaptı.

SEKTÖREL BAZDA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Günün ilk işlemlerinde sektör endeksleri arasındaki değişimler de netleşti. Piyasadaki sektörler arasında yatırımcısına en çok kazandıran grup yüzde 0,96'lık artışla tekstil deri sektörü olurken; en fazla değer kaybı yaşayan sektör ise yüzde 0,57'lik gerilemeyle gıda içecek sektörü oldu.

KÜRESEL GERİLİM VE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Dünya piyasaları, Orta Doğu coğrafyasında sürdürülen barış görüşmelerine rağmen, her an yeni bir askeri sıcak temasın başlayabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle dalgalı bir yön izliyor.

Piyasa uzmanları, bugün iç piyasada temmuz ayı reel efektif döviz kuru verisinin; yurt dışında ise ABD tarafında açıklanacak dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin yakından izleneceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puan seviyelerinin destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.