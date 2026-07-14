Bakanlık '3 bin liraya döner mi olur' dedi: Sosyal medyanın büyüsüne kapılan esnaf cezayı yedi

Sosyal medya yayıncılarının tanıtım videolarına çıkan esnaflar son dönemde ilginç satış şekilleri, ziyan edilen ürünleri ve fiyatlarıyla gündeme geliyor. Adını duyurmak için sosyal medyanın büyüsüne kapılan esnaflardan biri bu kez bakanlığın da radarına girdi.

Kapalıçarşı'da 3 bin TL'ye satılan ekmek arası döner sosyal medyada gündem olunca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmede hem haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı hem de etiket yönetmeliğine aykırılıklar nedeniyle para cezası uygulandı.

BAKANLIK '3 BİN LİRAYA DÖNER Mİ OLUR' DEDİ

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kapalıçarşı'da bir işletmenin ekmek arası et döneri 3 bin TL'ye sattığına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri işletme hakkında inceleme başlattı.

Bakanlığın denetimlerinde yalnızca sosyal medyada gündem olan ürün değil, işletmenin genel fiyatlandırma politikası ve etiket uygulamaları da mercek altına alındı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin ortak denetimlerinde işletmede 100 gram et dönerin 600 TL'den satıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde dört farklı ürün için haksız fiyat artışı şüphesiyle tutanak tutuldu. Hazırlanan dosya değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kurulun incelemesinin ardından işletmeye uygulanacak olası diğer yaptırımlar netleşecek.

SOSYAL MEDYANIN BÜYÜSÜNE KAPILAN ESNAF CEZAYI YEDİ

Denetimlerde ayrıca işletmedeki 12 ürünün fiyat etiketlerinde ürünlerin ağırlık veya hacim bilgilerinin yer almadığı belirlendi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti. Kaplan, tüketicinin korunması ve adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla özellikle turistik bölgelerdeki fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Bakanlık, fahiş fiyat ve mevzuata aykırı etiket uygulamalarına karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.