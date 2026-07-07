Anayasal hak Euro ile satılıyor! Plaja adım atmak neredeyse bir asgari ücret

Anayasa uyarınca halkın kullanımına açık olması gereken deniz kıyıları, özel plaj işletmelerinin fahiş fiyat politikaları nedeniyle vatandaşlar için erişilemez hale geldi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kişi başı günlük giriş ve harcama limitleri 20 bin liraya kadar yükselirken, dar gelirli yurttaşların ücretsiz faydalanabileceği devlet kontrolündeki halk plajlarının sayısı ise ülke genelinde sadece 20 nokta ile sınırlı kalıyor. Bir yanda asgari ücret sınırını aşan günlük plaj tarifeleri, diğer yanda vatandaşın anayasal hakkı olan kıyılara ücretsiz erişim mücadelesi bu yazın en büyük çelişkisini gözler önüne seriyor.

ÖZEL PLAJLARDA BU YIL TARİFELER KATLANDI

Sıcaklıkların yükselmesiyle tatil sezonu hızlanırken, özel plaj işletmeleri yeni sezon fiyat tarifelerini belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu yıl özel plajlarda fiyatlar bölgeye, işletmenin konseptine ve sunulan hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Ancak işletmeler bu yılki ücretleri geçen seneye göre yüzde 20 ila 30 civarında artırdı. Bazı işletmelerde ise bu artış oranı yüzde 100’ü buluyor. Kimi işletmeler ise bu sezon hem giriş ücretini hem de harcama limitini kaldırma kararı aldı.

İşletmeciler, bu yıl da en yüksek fiyatları Bodrum bölgesinde talep ediyor. İlçede kişi başı 230 Euro isteyen işletmeler olduğu gibi, 750 TL’den başlayan daha uygun seçenekler de bulunuyor. Çeşme’de fiyatlar ağırlıklı olarak 2 bin TL ila 4 bin TL bandında değişirken; Marmaris, Fethiye ve Cunda gibi merkezlerde işletmeler kişi başı ücretleri ortalama bin TL’den başlatıyor.

ÇEŞME PLAJLARINDA GÜNCEL DURUM: EN DÜŞÜK LİMİT BİN 950 LİRADAN BAŞLIYOR

Çeşme'deki popüler plaj işletmelerinin belirlediği güncel giriş ve harcama limitleri şu şekildedir:

Yuzu Beach: İşletme giriş ücreti almıyor ancak müşterilerine hafta içi 3 bin TL, hafta sonu ise 4 bin TL harcama limiti uyguluyor.

Boheme Beach Cesme: İşletme müşterilerinden giriş ücreti ve harcama limiti talep etmiyor.

Bambu Beach Bar: Giriş ücreti uygulamayan işletmede hafta içi 2 bin TL, hafta sonu ise 2 bin 500 TL harcama limiti bulunuyor.

Om Paparazzi: Giriş ücreti bulunmuyor, harcama limiti ise bin 950 TL olarak uygulanıyor.

Fly-Inn Beach Club: Giriş ücreti almayan işletme, müşterilerine 2 bin ila 3 bin TL’lik harcama limiti koyuyor.

White Beach Ayayorgi: İşletme giriş ücreti uygulamıyor, harcama limitini ise 2 bin 500 TL olarak talep ediyor.

Sommer Klein: İşletmede 2 bin TL giriş ücreti bulunuyor. Ancak giriş ücreti ödemek istemeyen müşterilere harcama limiti seçeneği sunuluyor; bu limit hafta içi 3 bin TL, hafta sonu ise 4 bin TL olarak uygulanıyor.

BODRUM’DA EURO BAZLI PLAJ ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Bodrum’da faaliyet gösteren plajların ve otellerin günlük kullanım bedelleri döviz cinsinden ve yüksek harcama limitleriyle dikkat çekiyor:

Buddha Bar Beach: İşletme kişi başı plaj kullanım ücretini 150 Euro olarak belirledi. Bu tutarın 100 Euro’su harcama limiti, 50 Euro’su ise plaj kullanımı olarak tahsil ediliyor.

Maçakızı Beach: İşletme, plaja girmek isteyen müşterilerden kişi başı 230 Euro talep ediyor.

Lucca Beach: Kişi başı fiyatı 8 bin TL olarak belirleyen işletme, bu fiyatın 4 bin TL’sini yiyecek-içecek harcamaları için, diğer 4 bin TL’sini ise şezlong kullanım bedeli olarak uyguluyor.

Kuum Otel: Otelin plajında şezlong kullanım ücreti kişi başı 3 bin TL olarak talep ediliyor.

DEVLETİN ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI SINIRLI SAYIDA KALDI

Özel plajlardaki bu yüksek fiyatlar karşısında vatandaşın tek alternatifi olan ücretsiz halk plajlarının sayısı ise oldukça sınırlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılında hayata geçirdiği ve yalnızca bakanlık bünyesinde işletilen ücretsiz girişli halk plajları Türkiye genelinde sadece 20 ayrı noktada hizmet veriyor. Bakanlık yetkilileri, ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibarıyla 3 yeni plajın daha ekleneceğini belirtiyor.

Antalya, Muğla ve İzmir illerinde yer alan ücretsiz girişli halk plajlarının tam listesi şu şekilde:

Sorgun Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Belek Halk Plajı, Kadriye Halk Plajı, Lara 1 Halk Plajı, Lara 2 Halk Plajı, Beldibi Bahçecik Halk Plajı, Beldibi Çifteçeşmeler Halk Plajı, Çamyuva Halk Plajı, Tekirova Halk Plajı, Küçük Çaltıcak Halk Plajı, Manavgat Halk Plajı, Konyaaltı Halk Plajı, Phaselis Kıyı Alanı, Bodrum İçmeler Halk Plajı, Torba Halk Plajı, Türkbükü Halk Plajı, Yalıkavak Halk Plajı, Marmaris İçmeler Halk Plajı, Çeşme Pırlanta Halk Plajı.