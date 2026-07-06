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Halk TV Spor Filenin Sultanları Japonya'da ilk sınava çıkıyor: Maçın saatine dikkat!

Filenin Sultanları Japonya'da ilk sınava çıkıyor: Maçın saatine dikkat!

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'da ilk sınavına çıkıyor. Maçın saatine dikkat.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları Japonya'da ilk sınava çıkıyor: Maçın saatine dikkat!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında 8-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde sahaya çıkacak.

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İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftada Japonya, Polonya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek.
Millilerin ilk maçı 8 Temmuz'da. Maçın saatine dikkat.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU VE MAÇ PROGRAMI

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
8 Temmuz 2026
06:00 Türkiye-Polonya (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım Japonya
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