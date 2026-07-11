Bakan duyurdu: Bazı raylı ulaşım hatları bir günlüğüne ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan milyonları doğrudan ilgilendiren yeni bir ulaşım kararını kamuoyuna duyurdu.

15 Temmuz nedeniyle Bakanlığa bağlı olarak faaliyet yürüten kent içi dev raylı sistem hatları, gün boyunca halkın kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Uraloğlu, ilgili kararın hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım konforu sağlama amacı taşıdığını ifade ederek ücretsiz olacak ulaşım ağlarını paylaştı.

İŞTE 15 TEMMUZ’DA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK DEV HATLAR

Bakanlık tarafından yürürlüğe koyulan düzenleme doğrultusunda, Türkiye’nin en büyük üç metropolünde gün boyunca turnikelerden ücret ödenmeden geçiş yapılacak hatlar şu şekilde sıralandı:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ankara: Başkentray

İzmir: İZBAN

Belirtilen tüm bu hatlar, 15 Temmuz'da sabahın ilk seferlerinden gece yarısına kadar halkın ücretsiz erişimine açık durumda bulunacak.

O METRO HATTINDA ÜCRETSİZ SEYAHAT 31 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Açıklamasında İstanbul sakinlerine yönelik bir başka uygulamayı daha anımsatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'ndaki ücretsiz ulaşım modelinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, bu hat üzerinde 20 Haziran’da devreye alınan bedava seyahat periyodunun 31 Temmuz tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti. Böylelikle bölgede yaşayan halk ve havalimanını kullanan yolcular, bu imkandan temmuz ayının son gününe kadar ceplerinden herhangi bir ücret çıkmadan faydalanabilecek.