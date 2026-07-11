Resmî Gazete'de İstanbullulara müjde: Ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirildi. Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

HALKALI-ARNAVUTKÖY METRO HATTI 20 HAZİRAN-31 TEMMUZ ARASI ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın açılışı münasebetiyle hat 20 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Kararda, söz konusu tarihler arasında hattan yararlananların 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutulacağı belirtildi.

15 TEMMUZ'DA BAZI RAYLI SİSTEM HATLARI ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.