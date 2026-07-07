THY'den NATO Zirvesi açıklaması: Kesintisiz iade edilecek

THY, Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı yolcularına esneklik sağlamak amacıyla bir duyuru yayımladı. Havayolu şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik tanındı.

DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKLARI

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

EK HİZMETLER VE GEÇERLİLİK

Yapılan duyuruda, ilgili uygulamaların ve sağlanan hakların, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca uygulamanın sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olduğu vurgulandı. Yolcuların 16 Temmuz'a (dahil) kadar işlem yaptırmaları gerektiği bildirildi.

(AA)