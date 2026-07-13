Avrupalıyı Mısır'a kaptıran turizmciyi telaş sardı: Sezon ortasında fiyatı yarıya çektiler

Jeopolitik krizler, durdurulamayan maliyet artışları ve baskılanan döviz kuru nedeniyle sezona büyük bir hüsranla giren turizm sektöründe panik zilleri çalıyor.

Fahiş etiketler yüzünden Avrupalı turisti Mısır ve Yunanistan gibi rakiplerine kaptıran otel işletmecileri, tesisler boş kalınca sezon ortasında fiyatları yüzde 50 oranında aşağı çekmek zorunda kaldı.

Avrupa pazarındaki turizm hareketliliği olumsuz etkilenirken, Türkiye turizm sektörü de beklenen hedeflerin çok gerisinde kalarak sezona moralsiz bir giriş yaptı. Ekonomim'in haberine göre, sektör temsilcileri içinde bulunulan bu derin krize çözüm arayışında.

FİYAT SAVAŞLARI BAŞLADI

Bölgesel gerilimlerde barış müzakerelerinin gündeme gelmesiyle birlikte turizm arenasında kısmi bir canlanma sinyali görüldü. Avrupa'daki ve Türkiye'deki pazar şartlarının zorlamasıyla, bazı tur operatörleri ve konaklama tesisleri fiyat etiketlerinde yüzde 50'ye varan devasa indirimler uygulamaya başladı. Gerçekleştirilen bu radikal indirimler "Son Dakika" satış grafiklerini yukarı çekerken, Türkiye yönüne olan talebi de nispeten artırdı. Avrupa merkezli dev tur operatörlerinden TUİ gibi kurumların indirim hamleleri ve havayolu firmalarının bilet desteklemeleri, Avrupalı turistlerin rotasını tekrar Türkiye'ye çevirmesine zemin hazırladı. Böylece Türkiye turizm pazarında temmuz ve ağustos ayları için süregelen endişeli bekleyiş, yerini yoğun bir indirimli bilet trafiğine bıraktı. Sezon başında Avrupa ülkelerinde oluşan "Türkiye çok pahalı" algısı ve fırlayan maliyetler nedeniyle durgunlaşan dış pazar, dev tur operatörlerinin agresif indirim politikalarıyla canlandırılmaya çalışılıyor.

ALL TOUR’DAN CAZİP TEKLİFLER

Dünya çapında faaliyet gösteren Almanya merkezli turizm devi All Tour CEO'su Dennis Schrahe, yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Schrahe, savaş kaynaklı belirsizlik ortamının Avrupa'da yerini yeniden seyahat etme isteğine bıraktığını ifade etti.

Avrupa pazarında "Son Dakika" rezervasyon taleplerinin yükseldiğinin altını çizen Schrahe, şu ifadeleri kullandı:

"Belirsizlik yerini seyahat artışlarına bıraktı. Haziran ayında bir önceki aya göre rezervasyonlarda önemli çift haneli artış yaşandı. Türkiye için son dakika rezervasyonlarında yüzde 50'den fazla artış yaşanıyor. Bu büyümenin en önemli itici gücü Türkiye olup, rezervasyonlar yüzde 50'den fazla arttı. Mısır, Yunanistan ve İspanya da ortalamanın üzerinde talep görüyor. Birçok tatilci, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle rezervasyon kararlarını erteledi. Yaz tatillerinin yaklaşmasıyla birlikte, birçok kişi şimdi bu açığı kapatıyor. Seyahat etme isteği güçlü kalmaya devam ediyor."

İNDİRİME RAĞMEN DOLULUK AZ

Bünyesinde Türkiye'nin önde gelen turizm şirketi yöneticilerini barındıran Turizm Düşünce Platformu üyeleri, sektördeki mevcut krizi masaya yatırdı. Tesislerin yüzde 50 indirim uygulamasına rağmen beklenen doluluk oranlarına ulaşamadığı ve Türkiye'nin fiyat-hizmet dengesini kaybettiği vurgulandı. Turizm sektörü temsilcileri yaşanan darboğazı şu sözlerle özetledi:

"Savaş bitti, şu anda fiyat savaşı başladı. Oteller ile acenteler arasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. Otelciler 'Maliyetlerim kurtarmıyor' derken, hâlâ yüzde 50’ye varan büyük indirimlere devam ediliyor. Fakat bu radikal indirimlere rağmen oteller şu anda yine de dolmuyor. Sektörde ciddi bir sıkıntı var."

İNDİRİMLER GEÇİCİ OLARAK KARŞILIK BULDU

Bodrum Doria Hotel Genel Müdürü Yiğit Girgin, sektörü etkileyen unsurların çeşitliliğine dikkat çekti. Girgin; jeopolitik risklerden ekonomik verilere, ulaşım masraflarından tüketici reflekslerine kadar pek çok faktörün turizmi baskıladığını belirtti. Sezona planlanan başlangıcı yapamadıklarını ve özellikle ABD-İsrail ile İran arasındaki krizin yol açtığı belirsizliğin, bölgesel uçuş iptalleri ve bekletilen rezervasyonlar üzerinde ağır bir etki yarattığını anlatan Girgin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşletmelerin hızla artan maliyetleri, döviz kurunun enflasyonun gerisinde kalması ve yüksek uçak bileti fiyatları da eklenince talep beklediğimiz ivmeye ulaşamadı. Bu süreçte birçok tesis fiyat politikasını yeniden gözden geçirmek durumunda kaldı. Özellikle Avrupa pazarında yapılan fiyat düzenlemeleri belirli ölçüde karşılık buldu. Ancak bunun tam anlamıyla güçlü bir rezervasyon performansına dönüştüğünü söylemek zor."

REZERVASYONLAR İSTENEN DÜZEYDE

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise rezervasyon akışının yılın ikinci yarısı itibarıyla arzu edilen noktalara gelmeye başladığını aktardı. Saatçioğlu'nun açıklaması şu şekilde oldu:

"Yılın ikinci yarısı rezervasyonlar ve otel dolulukları istenen seviye ulaştı. Halen Antalya'da kümülatifte yüzde 9 geride olsak da sektör nispeten toparladı. Konaklama süreleri bir tık kısaldı. Ekonomi açısından beklenen bir durumdu. Tatilinden kimsenin vazgeçmek istememesi bunu gösteriyor."

İÇ PAZAR UMUT MU?

İç piyasanın turizm bölgeleri için her dönem kritik bir denge unsuru teşkil ettiğini savunan Yiğit Girgin, değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı:

"Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte Bodrum'da yerli turist hareketliliği arttı. Şu anda yukarı yönlü bir ivme var. Ancak tatmin edici değil. Son dönemde Bodrum hakkında yapılan bazı haberleri de dikkatle takip ediyoruz. Elbette eleştiri olacaktır ve olması da gerekir. İç pazar sezonun ikinci yarısında önemli katkı sunuyor. Özellikle kısa tatiller ve hafta sonlarında ciddi bir hareketlilik oluşturuyor. Ancak Bodrum gibi uluslararası bir destinasyonun yalnızca iç pazarla hedeflerine ulaşması mümkün değil. Bizim en büyük gücümüz yerli ve yabancı misafirin oluşturduğu dengeli yapı. Avrupa, İngiltere, Rusya ve diğer dış pazarlardaki hareketlilik sektörün genel başarısını belirlemeye devam ediyor."

CHARTER UÇAKLARI ARTTI AMA YETERSİZ

Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, charter (özel sefer) uçak trafiğinde bir artış ivmesi başladığını, fakat bu gelişmenin mevcut krizi aşmak için yetersiz kaldığını vurguladı. Turizm sektörünün sürece hazırlıksız yakalandığını savunan Özel, "Avrupa’da uçaklar park halinde. Charter ve tur operatörlerine desteklerinin acilen devre alınması lazım. Turist gelemiyor, uçak biletleri çok yüksek, zaten otel fiyatları ve buradaki yaşam pahalı" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’YA GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 9 DÜŞTÜ

Açıklanan resmi istatistiklere göre, yılın ilk altı aylık diliminde Antalya şehrine gelen toplam turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında düşüş kaydetti. 2026 yılının ilk yarısında Antalya, toplam 5 milyon 574 bin 370 turisti ağırladı.

Antalya’ya gelen turist profilinde en büyük paya sahip olan Rusya ve Almanya pazarlarında yüzde 7'şer oranında düşüş gözlemlenirken, üçüncü sırada yer alan İngiltere pazarından gelen turist sayısında ise yüzde 12 oranında bir gerileme yaşandı.