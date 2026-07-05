Turizm bölgesinde fahiş fiyatın yeni adresi tuvalet oldu: 500 TL

Türkiye'nin turizm merkezlerinde fahiş fiyat tartışmaları sürerken, Muğla'nın Akyaka beldesinde temel bir insani ihtiyacın ücretlendirilmesi dikkat çekti. Bir işletmenin müşteri olmayanlar için belirlediği 500 TL'lik tuvalet ücreti, yurttaşların bütçesini zorlayan fiyat politikalarını ve tatil beldelerindeki durumu bir kez daha gündeme getirdi.

TURİZM BÖLGELERİNDE YENİ TARTIŞMA

Türkiye'nin turizm bölgelerinde son dönemde sıkça gündeme gelen yüksek fiyat tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez tartışma konusu bir restoran menüsü veya plaj giriş ücreti değil, bir işletmenin tuvalet kullanım bedeli oldu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir mekana giden gençler, karşılaştıkları durumu cep telefonu kamerasıyla kaydederek kamuoyuyla paylaştı.

"KULLANIM ÜCRETİ: 500 TL"

Gençlerin kaydettiği görüntülerde, işletmenin tuvalet kapısına asılan kağıtta büyük harflerle yazılmış şu ifadeler yer aldı:

"Müşteri harici tuvalet kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR. Kullanım ücreti: 500 TL"

GENÇLERİN ARASINDAKİ DİYALOG KAMERADA

Karşılaştıkları bu durum karşısında şaşıran gençlerin kendi aralarındaki diyalog da kameraya yansıdı. Videoyu çeken kişinin kapıdaki yazıyı göstererek, "Müşteri olmazsan 500 lira verirsin" demesi üzerine, yanındaki genç kadının gülerek, "500 lira verir misin? 500 borç ver, gireceğim" yanıtını verdiği duyuldu.