Asgari ücretin 5 bin lirası kayıp!

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran dönemi enflasyon istatistiklerinin ardından "Enflasyon Bülteni" isimli raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu bültende, TÜİK'in verilerine atıf yapılarak yıllık enflasyonun yüzde 32,11, on iki aylık ortalamalara göre fiyat değişiminin yüzde 32,03 ve aylık artışın yüzde 0,99 şeklinde ilan edildiği hatırlatıldı.

Ayrıca, enflasyon oranının geçtiğimiz yılın aralık ayına kıyasla yüzde 17,76 oranında gerçekleştiği belirtildi.

Yayımlanan raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan altı aylık enflasyon verilerinin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının temelini oluşturduğu vurgulandı.

Bu istatistikler ışığında, işçi (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında enflasyon farkı yansıtılacağı, memur ve memur emeklileri için uygulanacak katsayı artış oranının ise yüzde 13,52 olduğu ifade edildi.

ENFLASYON, GELİR DAĞILIMINI BOZUCU BİR İŞLEV GÖRÜYOR

Türkiye'de son yıllarda kesintisiz devam eden yüksek enflasyonist ortamın, işçilerin ve dar gelirlilerin satın alma güçlerinde sert düşüşlere neden olduğu aktarılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor"

ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA 4 BİN 986 LİRA ERİDİ

Enflasyonun farklı gelir grupları üzerinde yarattığı tahribata ilişkin sayısal detayların da yer aldığı bültende, haziran ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısında yaşadığı reel değer kaybının 4 bin 986 liraya ulaştığı belirtildi. Aynı dönem içerisinde en düşük emekli aylığının erime miktarının ise 3 bin 552 lira olduğu açıklandı.

Bültenin son bölümünde ise resmi verilere yönelik eleştiriler sürdürülerek, "Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.