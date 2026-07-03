Enflasyon için dikkat çeken seçim yorumu: Düştü düştü yoksa saldım çayıra Mevlam kayıra

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışanın gelir artış sınırını çizecek olan haziran dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

İlan edilen resmi rakamlara göre, tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş beklentilere paralel biçimde yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak açıklandı. Rakamların duyurulmasının ardından ekonomi çevrelerinden gelen eleştirel analizler, resmi veriler ile sokağın gerçeği arasındaki derin farkı gözler önüne serdi.

"SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA"

Prof. Dr. Fatih Özatay, açıklanan rakamların ardından gerçekleştirdiği makroekonomik değerlendirmede, yapısal çözümler üretilmediği takdirde gelecekte yaşanacak risklere dikkat çekti. Özatay, “Haziranda da enflasyon değişmedi: %32,1 Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: %32,5 Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi? Muhtemelen az biraz. Ama yılı %30'un az altında (%28, %29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor. Seçimden önce %25'e düştü, düştü. Sonrası? "Saldım çayıra Mevlam kayıra"” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 18 ZAMMI BİLE ÇOK GÖRDÜLER"

Ekonomist Mustafa Sönmez ise resmi oranların çalışan kesim aleyhine sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak şu verileri aktardı: "Emekliye %18 zammı bile çok gördüler 6 ayın enflasyonu %17,76 . TÜİK , haziran ayı tüfe yi % 1 in altı olarak ölçtü. Yıllık tüfe %32.1. Kiracılar yeni sözleşmeyi %32 oranıyla yapacaklar"

TÜİK verilerinin gelir adaletsizliğini büyüttüğünü ifade eden Hayri Kozanoğlu ise, "İlk 6 ayda enflasyon (o da TÜİK’e göre) %17,76 arttı. Asgari ücrete ara zam yapılmadı. Sizden “maaşım düşük ama çok şükür hapiste değilim” diye avunmanız isteniyor!" dedi.

YAŞAM MALİYETİ DÜŞEN ENFLASYONA RAĞMEN ARTIYOR

Tüketici harcamalarındaki ağırlıklara ve gelir grupları arasındaki adaletsizliğe dikkat çeken Prof. Dr. Serap Durusoy ise, enflasyon düşüşünün alt gelir gruplarına yansımadığını belirtti. Durusoy, “Konut enflasyonu yıllık %45'in üzerinde gıda enflasyonu ise %35,45. En düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkının konut ve kiraya %38,7 gıdaya ise 29,2 harcama yaptığı dikkate alınırsa bu gelir grubunun yaşam maliyeti düşen enflasyona rağmen artıyor” dedi.

"DAHA GİDECEK ÇOK YOLUNUZ VAR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, manşet verilerdeki yapay iyimserliğe kapılınmaması gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. Kara, "Enflasyon rakamı ilk bakışta olumlu algılandı fakat hemen havaya girmemekte fayda var. Enerji ve gıdanın düştüğü, talebin zayıfladığı bir dönemde hala aylık %1 enflasyon yaşıyorsanız, daha gidecek çok yolunuz var demektir" şeklinde konuştu.

Kara, ayrıca bu verinin faiz indirimi getirebileceğine de dikkat çekti.

HİSSEDİLEN ENFLASYON SORGULANIYOR

Farklı kurumların enflasyon ölçüm sonuçlarını karşılaştıran Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sokaktaki tüketicinin gerçeğini şu soruyla gündeme taşıdı: “Haziran Ayı Enflasyon açıklamaları geldi TÜİK= %0,99 İTO= %1,14 ENAG= %1,94 ENAG açık ara en yüksek ya halkımızın yaşadığı oran?”

MERKEZ BANKASININ KUR POLİTİKASI KRİTİK

Yıl sonuna dair öngörülerini paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Genel Müdürü Ali Çufadar, kur politikasının önemine işaret etti. Çufadar, “Enflasyon? Yıl sonunda %27 civarına düşecektir... Baz senaryo 3-4 aydır değişmedi... TCMB kur politikası önemli... Haziran enflasyonu? Birazcık daha düşük bekliyordum; Temmuz-Eylül telafi eder...” yorumunda bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ UFUKTA GÖRÜNDÜ

Para politikasındaki olası makas değişimlerine değinen Prof. Dr. İbrahim Turhan, küresel ve yerel verilerin aynı yöne işaret ettiğini belirterek, “ABD’deki istihdam ve TÜİK enflasyon verileri TCMB açısından faiz indirimine işaret ediyor.” dedi.