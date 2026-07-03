Kritik enflasyon verisinden sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama

Ekonomi gündeminde büyük bir etki yaratan ve yılın ilk yarısını kapsayan 6 aylık enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Milyonlarca memur ile emeklinin temmuz ayında alacağı maaş zam oranlarını şekillendiren bu kritik istatistiklere göre; 2026 yılının haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 0,99 oranında artış gösterdi. Aynı verilere göre yıllık bazdaki tüketici enflasyonu ise yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON VERİSİ SONRASI AÇIKLAMA

Enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından ekonomi cephesinden ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, memur ve emekli zam ayında düşük gelen enflasyon verisi için gıda fiyatlarında olumlu seyir ve emtiada normalleşme yaşanmasını gerekçe gösterdi.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEDİ

Şimşek, düşük gelen veriyi, dezenflasyon süreci işliyor şeklinde yorumladı.

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz."