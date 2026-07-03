Erdoğan ve bakanlarının zamlı maaşları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını ortaya çıkardı. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak olan yüzde 13,52 oranındaki zam, devletin zirvesinde yer alan isimlerin maaşlarına da aynı oranda yansıdı. Bu artışla birlikte Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin maaşları Temmuz ayı itibarıyla güncellendi.

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARININ YENİ MAAŞLARI

Uygulanan zam oranının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşında önemli bir artış yaşandı. Cumhurbaşkanının 312 bin 718 TL olan aylık maaşı, 354 bin 497 TL seviyesine yükseldi. Aynı zamanda milletvekili emeklisi olan Erdoğan’ın, bu statüsünden dolayı alacağı 201 bin 658 TL'lik emekli aylığı ile birlikte toplam aylık gelirinin 556 bin 155 TL'ye ulaştığı hesaplandı. Zam oranları doğrultusunda kabinede görev yapan bakanların yeni maaşı ise 318 bin 9 TL olarak belirlendi.

MİLLETVEKİLİ VE EMEKLİ VEKİL MAAŞLARI

Milletvekillerinin maaşları da yeni zam oranıyla birlikte 310 bin 332 TL'ye çıktı. Sadece emekli milletvekili aylığı alanların maaşı ise 201 bin 677 TL olarak güncellendi. Bu dönemde hem milletvekilliği görevine devam eden hem de emekli aylığı almaya hak kazanmış olan vekillerin hesaplarına yatacak toplam tutar ise 512 bin 9 TL'ye ulaşarak yarım milyon lirayı aştı.