Ankara'daki 93 yıllık havalimanının adını değiştirdiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın hava ulaşım altyapısında gerçekleştirilen önemli bir isim değişikliğini ve açılış takvimini resmi NSosyal hesabı üzerinden paylaştı.

ANKARA'DAKİ 93 YILLIK HAVALİMANININ ADINI DEĞİŞTİRDİLER

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın köklü havacılık merkezlerinden biri olan Etimesgut Havalimanı, yeni dönemde "Ankara Havalimanı" ismiyle faaliyet gösterecek.

Yenilenen ve ismi değiştirilen havalimanı, önümüzdeki ay uluslararası çok kritik bir zirveye de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Uraloğlu, başkentin 7-8 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin bu havalimanında karşılanacağını belirtti.

Küresel diplomasinin merkez üssü olacak havalimanını yeni ismiyle kamuoyuna duyuran Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun paylaşımında yer verdiği bilgilendirici görselde, havalimanının yeni adıyla kapılarını açacağı resmi törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceği kaydedildi.

ETİMESGUT HAVALİMANI NE ZAMAN KURULDU?

Temelleri 1933 yılında atılan ve aynı yılın mayıs ayında İstanbul'a yapılan seferle sivil havacılık serüvenine başlayan Etimesgut Havalimanı, tarihi bir kabuk değişiminin ardından yeni ismiyle hizmete girmeye hazırlanıyor.

Geçmişinde 1935 yılında kurulan Türkkuşu Planör Okulu'na ev sahipliği yapan, ancak 1939'da sivil uçuşların Güvercinlik'e taşınmasıyla Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına bırakılarak askeri havacılığın merkezi haline gelen bu köklü meydan, artık kapılarını uluslararası diplomasi için açıyor.

2000'li yılların başında imar planlarında binalara getirilen yükseklik sınırları ve mania planı krizleriyle başkentin şehirleşme gündemini uzun süre meşgul eden, hatta bir dönem Isparta'ya taşınması bile önerilen stratejik tesis, sivil havacılık fuarları ve TEKNOFEST gibi organizasyonların ardından kalıcı şekilde dönüşüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek küresel NATO Zirvesi öncesinde, yenilenen meydanın 15 Haziran Pazartesi günü "Ankara Havalimanı" adıyla resmi olarak açılacağını duyurdu.

İşletmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesine devredilen havalimanında yürütülen dev modernizasyon kapsamında apronlar genişletildi, pist uzatıldı ve dünya liderlerinin ağırlanacağı modern bir şeref salonu ile devlet konukevi inşa edildi.

Çevredeki lojmanların yıkımı, ağaç kesimleri ve Etiler Caddesi'nin bir bölümünün trafiğe kapatılması gibi kapsamlı saha çalışmalarının ardından tamamlanan bu dönüşüm, tesisin sadece zirve sırasında değil, sonrasında da kalıcı olarak devlet protokol havalimanı şeklinde hizmet vermesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan yeni Ankara Havalimanı, küresel zirvede liderlerin Türkiye'deki ilk adresi olacak.