11 milyarlık projede son aşamaya gelindi: Trump'ın da olacağı zirve için yapılıyordu

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Zirve için ABD Başkanı Donald Trump ve 31 ülkenin lideri Türkiye'ye gelecek. Liderlerin uçaklarının ineceği Etimesgut Havalimanı'nda tartışma yaratan çalışmalar sürüyor.

PİST UZATILDI VE GENİŞLETİLDİ

ABD Başkanı'na ait ve adı "Trump Force One" olarak değiştirilen Boeing 757-200 tipi uçağın inişi için 2 bin 450 metre olan pist 3 bin metreye uzatıldı. Pist genişliği de 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Sözcü'nün haberine göre asfaltlama tamamlandı, aydınlatma direkleri kurulmaya başlandı.

KONUKEVİ TAMAMLANDI

Etimesgut Havalimanı'na yapılan 4 bin 800 metrekarelik konukevi inşaatı da tamamlandı. Havalimanı, ara yol ile "Ay Yıldız Yerleşkesi"ne bağlanacak. Ulaşımı kolaylaştırmak için "Ay Yıldız Köprüsü" ve 40 metrelik "Ankara Bulvarı Altgeçidi" de inşa ediliyor.

9,5 MİLYAR TL HARCANDI 11,5'E ÇIKACAK

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Toplam 160 bin metrekarelik alanda çalışma yapıldığını belirtti. Uraloğlu, pist, apron ve taksi yollarının tamamlanmasıyla 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacağını söyledi.

Pist ve apron onarımı, Devlet Konukevi, yolların genişletilmesi, çevre düzeni ve bazı binaların yıkımı için 9 milyar 506 milyon TL harcandı. Heyetler için yapılacak 2 milyar liralık harcama ile zirvenin toplam maliyeti 11,5 milyar liraya çıkacak.