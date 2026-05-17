Son Dakika | Netanyahu ile görüşen Trump'tan ültimatom: İran için zaman daralıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "İran için zaman daralıyor." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios'un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Axios’a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.

İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, İran'a yönelik tehditte bulundu.

Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı şunlara yer verdi:

"İran için zaman daralıyor ve bir an önce harekete geçseler iyi olur; aksi takdirde onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman her şeydir! - Başkan DJT"