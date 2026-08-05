Altın ve gümüş coştu! Yoksa beklenen patlama mı geliyor?

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran yönetimi arasında bir barış anlaşmasına imza atılabileceğine dair güçlenen ihtimaller, dünya genelindeki yüksek enflasyon endişelerini bir miktar yatıştırdı.

Bu diplomatik iyimserliğin gölgesinde, uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli madenlerin fiyatlarında oldukça sert ve yukarı yönlü hareketler yaşandı.

KRİTİK VERİLER BEKLENİRKEN PİYASA HAREKETLENDİ

Piyasaların odağı, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekte izleyeceği faiz politikasına dair güçlü sinyaller barındıran ve bu hafta içinde yayımlanması planlanan kritik istihdam istatistiklerine kilitlenmiş durumda. Yatırımcıların ve fon yöneticilerinin ekonomik verilerden yön bulmaya çalıştığı bu bekleme sürecinde, değerli metal fiyatlarında güçlü alım dalgaları ve değer artışları kaydedildi.

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE SON BİR AYIN ZİRVESİ

Haftanın üçüncü işlem günü olan çarşamba günü hızla ivmelenen ons altın, günlük periyotta yüzde 3 seviyesine yaklaşan bir prim elde etti. Yaşanan bu hızlı tırmanışla birlikte değeri 4 bin 188 dolar sınırına ulaşan altın, geride kalan bir aylık dönemin en yüksek fiyatlamasını test etmiş oldu.

Yukarı yönlü bu sert trend yalnızca altında değil, gümüş pazarında da kendini çok net bir biçimde gösterdi. Ons gümüşün fiyatı günlük bazda yüzde 4 oranını aşan bir değer sıçraması göstererek 62 dolar barajının üstüne yerleşti.