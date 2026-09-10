Altın sessiz sessiz bekliyor: Bugün açıklanacak, yarın belli olacak

Doların zayıf seyri altın fiyatlarını hafifçe yükseltse de asıl belirleyici güç ABD'den peş peşe gelecek kritik enflasyon verisi olacak.

Bugün ve yarın açıklanacak veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasını ve altının geleceğini belirleyecek.

ALTIN NEDEN DOLARDAN ETKİLENİYOR?

CNBC-e'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, altının mevcut durumda zayıflayan dolardan destek aldığını belirtti. Amerika dolarının zayıf seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Ama asıl belirleyici olması beklenen ABD enflasyon verileri.

İLK VERİ BUGÜN GELECEK

Amerika üretici fiyat endeksi verileri bugün 15:30'da, tüketici enflasyonu verileri ise cuma günü açıklanacak.

Bugün açıklanacak üretici enflasyonunun altın üzerinde etki etmesi beklenirken asıl belirleyici olan yarınki tüketici enflasyonu. Altın bugün gelen veriyle yolunu netleştirmeye çalışırken yarın açıklanacak enflasyon ile altının yeni rotası de belli olacak.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğuna göre Amerika Merkez Bankası'nın 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz oranını sabit tutması bekleniyor.

CME FedWatch aracı piyasaların bu ay Amerika faiz artırım olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlandığını gösteriyor.

ALTIN DESTEKLENİYOR

ANZ'nin kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, Amerika'daki mali baskıların devlet borcunun uzun vadeli değerine olan güveni zayıflatmaya devam etmesi nedeniyle altının desteklendiğini ifade etti. Geçtiğimiz ay Amerika'nın toplam borcu ilk kez 40 trilyon doları aşmıştı.

Jeopolitik cephede ise İran, Amerika'nın beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere saldırdığını açıkladı. Ancak analistler, bu gelişmelerin şu an için altın fiyatları üzerinde ikincil öneme sahip olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde spot altın ons başına 4.414,97 dolar seviyesinden işlem görerek yüzde 0,29 oranında ve 12,97 dolar artış kaydetti. Aralık teslimatlı Amerika altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 oranında düşüşle 4.457,10 dolara geriledi.

Diğer kıymetli metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 67,42 dolara yükselirken, platin yüzde 0,6 düşüşle ons başına 1.885,02 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 artışla ons başına 1.355,50 dolara çıktı.