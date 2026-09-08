Altın alan bir ayda kazandı ama nasıl? TÜİK açıkladı
TÜİK verilerine göre ağustos ayında yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Kurum, en çok kazandıranın yanı sıra diğer kazandıranları da açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yatırım araçları arasında aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
Ağustos ayında külçe altının reel getirisi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,17 oranında oldu.
TÜFE BAZINDA DİBS VE EURO DA KAZANDIRDI
TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının ardından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,38, euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 oranında reel getiri sağladı.
DOLAR KAYBETTİRDİ
Amerikan Doları yüzde 0,15, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,13 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
Yİ-ÜFE BAZINDA SIRALAMA
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,66, euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 oranında reel değer kaybetti.