Halk TV Ekonomi Altın alan bir ayda kazandı ama nasıl? TÜİK açıkladı

Altın alan bir ayda kazandı ama nasıl? TÜİK açıkladı TÜİK verilerine göre ağustos ayında yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Kurum, en çok kazandıranın yanı sıra diğer kazandıranları da açıkladı.