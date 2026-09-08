Altın düşer mi? 3 ay sonrası için rekor kıracak rakam geldi

Madencilik ve metaller tarafında daha seçici bir yaklaşım benimseyen Standard Chartered, dolardaki sert gerilemenin fiyat görünümünü desteklemesiyle altını yeniden "Ağırlık Artır" kategorisine aldığını açıkladı.

Altında fiyatlarının yönü merak edilirken, ilerisi için yükseliş tahmini geldi.

Kurum, altın için üç aylık fiyat hedefini ons başına 4 bin 750 dolara, 12 aylık hedefini ise 5 bin dolara yükseltti.

ONS ALTIN 3 AY SONRA FIRLAYACAK

Ons altının 3 ay sonra 4 bin 750 dolar olması durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre dolar kurunun 51,65 TL olacağı öngörülürken, bu senaryoda gram altının 7 bin 887 liraya yükselebileceği hesaplanıyor.

Öte yandan ons altının 5 bin dolar olması ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre dolar kurunun 12 ay sonra 57,42 TL seviyesine ulaşması halinde ise gram altının 9 bin 230 liraya kadar tırmanabileceği öngörülüyor.

PETROLDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Standard Chartered, transit koşullarının normalleşmesi durumunda petrol fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içinde varil başına 70 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.

Kurum aynı zamanda 2027 yılında petrol piyasasında önemli bir arz fazlası oluşacağını tahmin ediyor. Enerji hisselerinin portföylerde tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten kurum, kazanç görünürlüğünün daha güçlü olduğu teknoloji ve finans sektörlerini tercih etmeyi sürdürüyor.

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