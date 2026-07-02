Altın fırlatma rampasına kuruldu! 6 bin dolar için tarih verildi: 74 merkez bankası ankete katıldı

Altın piyasasında yükseliş yeniden hız kazandı. Küresel piyasalarda ons altındaki toparlanmanın etkisiyle gram altın sabah saatlerinde yeniden 6 bin TL seviyesini aşarken, yatırımcıların gözü hem güncel fiyatlarda hem de uluslararası kuruluşların yıl sonu ve 2027 tahminlerine kilitlendi. 74 merkez bankası ankete katıldı. Ons altın için yeni rekor beklentisi güçlendi.

ALTIN FIRLATMA RAMPASINA KURULDU!

2 Temmuz itibarıyla küresel piyasalarda ons altın yükselişini sürdürürken bu hareket iç piyasaya da yansıdı. Serbest piyasada gram altın yeniden 6 bin TL'nin üzerine çıkarken, düğün sezonunun da etkisiyle fiziki altına olan talep canlılığını korudu.

Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 56 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 106 TL'den alıcı buldu. Çeyrek altın 9 bin 986 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 39 bin 823 TL'ye kadar yükseldi.

Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini ancak küresel belirsizlikler, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik risklerin orta ve uzun vadede altını desteklemeyi sürdüreceğini değerlendiriyor.

6 BİN DOLAR İÇİN TARİH VERİLDİ: 74 MERKEZ BANKASI ANKETE KATILDI

Uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri de altındaki yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Yıl sonu tahminlerinde ons altının 4 bin 650 ile 4 bin 900 dolar bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu'nun (OMFIF) 10 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten 74 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise daha dikkat çekici bir beklenti ortaya çıktı.

Ankete göre merkez bankalarının yüzde 61'i, ons altının Haziran 2027'ye kadar 5 bin ile 6 bin dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 25'in üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yılın ilk aylarında tarihi zirveleri gören altın fiyatları, mart ayından itibaren küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle baskı altında kalmıştı.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, dolar endeksindeki güçlenme ve merkez bankalarının sıkı para politikaları altın üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar bundan sonraki süreçte açıklanacak ekonomik veriler ile jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.