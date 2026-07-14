Altın 17 haftanın dibini gördü: Gözler ABD'de, her şey orada olacak!

Ortadoğu coğrafyasında tırmanan askeri gerilimlerin genişlemesi ve ham petrolün varil maliyetinin yeniden 80 dolar barajının üzerine tırmanması, altın piyasası üzerindeki satış baskısının derinleşmesine yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatı yüzde -2,9 gibi keskin bir erimeyle güne noktayı koyarak 4.001 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. 14 Temmuz 2026 Salı gününün ilk işlemlerinde de aşağı yönlü hareketini sürdüren ons fiyatı, 3.983 dolara kadar inerek son iki haftanın en düşük zeminini test etti.

Bu sert düşüşün ardından piyasada beliren tepki alımlarıyla sınırlı da olsa toparlanmaya çalışan ons altın, Türkiye Saati İle (TSİ) 08:30 sularında 4.036 dolar seviyelerinde dengelendi.

14 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN FİYATI

Uluslararası piyasada ons altın kanadında yaşanan bu sert dalgalanma, iç piyasadaki gram altın etiketlerini de baskı altında tutuyor.

Yeni güne değer kaybıyla adım atan gram altın, 6.094 TL seviyesinden açılış yaptı. Geçtiğimiz haftanın kapanış işlemlerinde 6.222 TL seviyesinden işlem gören gram altında, bu haftaki gerilemenin boyutu yaklaşık yüzde -2,5 civarında saptandı.

Aynı saatlerde Kapalıçarşı'daki fiziki piyasada ise gram altın satış fiyatı sabahın ilk saatlerinde 6.130 TL'den satılıyor.

DİKKAT ÇEKEN TAHVİL FİYATLAMASI

Değerli metal piyasalarını doğrudan sarsan makroekonomik gelişmelere bakıldığında; ABD ile İran arasında alevlenen askeri çatışma ortamı ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenme, dolar endeksinin 101,2 sınırına kadar tırmanmasına yol açtı.

Bu süreçte ABD 2 yıllık tahvil faiz oranları yüzde 4,29 seviyesine kadar fırlayarak Şubat 2025 döneminden bu yana görülen en yüksek zirve noktasına yöneldi. Benzer bir grafikle ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 4,60 barajını geride bıraktı. Herhangi bir faiz getirisi barındırmayan altını elinde tutmanın fırsat maliyeti küresel ölçekte yükselince, sarı metal üzerindeki tasfiye ve satış baskısı daha da ağırlaştı.

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Finans piyasaları bugün doğrudan ABD cephesinden ilan edilecek olan ve FED'in para politikası rotası açısından kritik bir rehber kabul edilen haziran ayı TÜFE verisine kilitlenmiş durumda. Mayıs periyodunda yüzde 4,2 seviyesine kadar ivme kazanan yıllık enflasyonun, haziran ayında yüzde 3,9 seviyesine gerilemesi piyasada öngörülüyor.

Ancak tahminlerin üzerinde ya da beklentilere paralel gelebilecek yüksek bir veri, enflasyonist baskıların küresel sistemde canlı kalmaya devam ettiğini tescilleyecek. Analistler, bu tür bir senaryoda "daha şahin bir FED" modelinin fiyatlanacağını ve bu durumun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı unsuru oluşturacağını belirtiyor.

FED NE YAPACAK?

CME FEDWatch anket verilerine göre, FED'in eylül ayı toplantısında yeni bir faiz artışına gitme ihtimali bu sabah itibarıyla yüzde 77 olasılıkla fiyatlanıyor. Ölçülen bu oran, son haftaların en yüksek seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Nitekim FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bugün yayımlanacak olan çekirdek enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi durumunda “yakın vadede faiz artışını değerlendirebileceklerini” açıkça ifade etmiş ve merkez bankasının çok kritik bir yol ayrımında durduğu görüşünü kamuoyuyla paylaşmıştı.

Uzmanlar, ons altın piyasasında kısa vadeli seyirde 3.942 dolar seviyesinin destek, 4.200 dolar bandının ise direnç noktası olarak izlenmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.