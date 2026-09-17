Akaryakıtta tarihi eşik aşıldı: Motorin 100 lirayı geçti

Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Son üç günde toplam 11 lira 37 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 lirayı aşarak bazı istasyonlarda 102 lira 2 kuruşa kadar yükseldi.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı. Kentteki bazı akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 102 lira 2 kuruşa kadar yükseldi.

Motorinin litre fiyatı son üç gündeki zamlarla birlikte toplam 11 lira 37 kuruş arttı. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürerken, motorin kullanıcılarının litre başına ödediği tutar da önemli ölçüde arttı.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerde petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kuru ve vergiler de etkili oluyor. Yeni zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 100 lira seviyesini aşmış oldu.