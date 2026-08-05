Akaryakıtta büyük indirim hayali yine suya düştü! Kazanan bugün de kasa

Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi akaryakıt fiyatlarına yaradı. Gerilim hattında anlaşma ihtimali çatışmaları büyük ölçüde durdurunca petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı.

İNDİRİMİN HEPSİNİ ÖTV YUTTU

Bu gece yarısı 3,97 TL indirim bekleniyordu. Ancak indirimin hepsi ÖTV'ye gitti.

Haberi Gazeteci Olcay Aydilek duyurdu:

Motorine, bu gece yarısı 3,97 TL indirim bekleniyordu. İndirimin tamamı, ÖTV’ye kesildi. Bu nedenle pompa satış fiyatlarında değişiklik olmayacak.

DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ AMA...

Diğer yandan motorine dün gece de 1 lira 5 kuruş indirim geldi. Normalde bu tutar 6 lira 37 kuruştu ancak 5,32 TL'lik tutarın ÖTV'ye gitmesi ile indirim miktarı çok küçük kaldı.

HAKAN KARA 'UMARIM FARKINDAYIZ' DİYE UYARMIŞTI

Ortadoğu gerilimi öncesi 60 liranın altında olan motorin fiyatları aylardır 80 lira civarında seyrediyor.

Aylardır büyük zamlar altında ezilen sürücüler doğrudan etkilenirken, dolaylı zamlar da milyonların belini büküyor.

Bu durum ise enflasyonu yukarı yönlü etkiliyor. Ekonomi yönetimi de aylardır enerji, akaryakıt, petrol fiyatlarını gerekçe olarak sunuyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara ise indirim kesintisi ile ilgili daha dün şu uyarıda bulunmuştu:

"Bugün motorinde 6 lira indirim imkanı oluşmuştu. Ancak ÖTV artırılarak sadece 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı. Bütçe için iyi, enflasyon için kötü haber. Bu tür kararların enflasyonun ve faizlerin yukarıda asılı kalmasına katkıda bulunduğunun umarım farkındayızdır."