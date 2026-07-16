ABD enflasyon verileri piyasaları yükseltti

New York borsası, ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Fed yetkililerinin açıklamaları ve şirket bilançolarının etkisiyle haftanın işlem gününü pozitif bölgede tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanı aşkın değer kazanarak yüzde 0,29 artışla 52.658,64 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 7.572,40 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,62 kazançla 26.269,23 puana çıktı.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından bugün duyurulan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi. ÜFE, aylık bazda Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Dün açıklanan TÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşmiş ve Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık düşüş yaşanmıştı.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yakın zamanda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler zayıfladı. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun zirve yaptığını ve gelecek çeyreklerde kademeli olarak gerilemesini beklemek için cesaret verici nedenler olduğunu ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, yakın zamanda dezenflasyon işaretleri görülmemesi halinde "harekete geçmeye" hazır olduğunu belirtti. Fed Başkanı Warsh ise Senato'daki oturumunda, görevde olduğu sürece enflasyonun kalıcı olmayacağını vurgulayarak, "Herhangi bir merkez bankası, verilerin doğru yönde seyretmesinden memnun olurdu. Benim görüşüme göre, bunların hepsi temel enflasyonun durumuna ilişkin kusurlu göstergeler" dedi.

ŞİRKET BİLANÇOLARI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Kurumsal tarafta ise güçlü finansal sonuçlar piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Morgan Stanley, ikinci çeyrekte net karını yıllık yüzde 58 artırarak 5,6 milyar dolara, net gelirini ise yüzde 27 artışla 21,3 milyar dolara çıkardı. Finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen Morgan Stanley hisseleri yüzde 0,4'lük sınırlı yükseliş kaydetti. Varlık yönetim şirketi BlackRock'ın hisseleri, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasının ardından yüzde 6,6 değer kazandı. PayPal Holdings'in hisseleri ise ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International'ın, şirketi hisse başına 60,50 dolardan satın almak için ortak teklif sunduğu haberlerinin ardından yüzde 17,2 yükseldi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken; ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkeye yönelik yeni saldırılar başlattı.

(AA)