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Halk TV Ekonomi Pazartesi sert darbe, salı büyük çöküş: BIST 100 endeksi 14 bin eşiğini kaybetti

Pazartesi sert darbe, salı büyük çöküş: BIST 100 endeksi 14 bin eşiğini kaybetti

Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilimin gölgesinde riskten kaçan yatırımcılar borsa endeksini aşağı çekiyor. Yeni haftaya sert kayıplarla başlayan BIST 100 endeksi, salı günü açılışında yüzde 0,74 daha düşerek kritik 14 bin eşiğinin altına geriledi.

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Pazartesi sert darbe, salı büyük çöküş: BIST 100 endeksi 14 bin eşiğini kaybetti

Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve küresel piyasalardan yansıyan riskten kaçış dalgası, Borsa İstanbul’da kayıpları derinleştiriyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, pazartesi günü çok sert bir satış baskısıyla karşılaştı.

Gün boyunca gelen satışlarla birlikte yüzde 1,60 değer kaybeden endeks, önceki kapanışına göre 229,17 puan gerileyerek haftanın ilk gününü 14 bin 092,02 puandan tamamladı. Bu sert geri çekilmeyle birlikte borsa, son bir ayın en düşük seviyelerini test etmiş oldu.

Pazartesi günü yaşanan büyük kayıpların ardından, haftanın ikinci işlem gününde de satışların ardı arkası kesilmedi. Salı gününe de jeopolitik risklerin gölgesinde büyük bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 oranında değer kaybetti. Güne 103,62 puan düşüşle başlayan endeks, kritik psikolojik eşik olan 14 bin puan sınırının da altına sarkarak 13 bin 988,40 puandan açıldı.

14 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.988
Günlük değişim %-0.74
Gün içi düşük 13.942
Gün içi yüksek 14.012
Önceki kapanış 14.092
Saat 10:21

14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TRILC 1,51 %9,42
AKFYE 23,56 %3,51
SVGYO 12,81 %2,64
SNPAM 19,52 %1,93
DMSAS 8,43 %1,44

14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 3.112,50 %-9,98
VKFYO 27,02 %-3,02
DUNYH 140,50 %-2,84
YIGIT 22,12 %-1,25
SOKE 16,70 %-1,18

14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
YKBNK 34,00 18.565.836,00
AKBNK 67,60 16.111.175,60
TRILC 1,51 11.860.717,80
AKFYE 23,56 5.188.100,48
SOHOE 13,85 3.577.108,75

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.110,58₺
Satış 6.116,60₺
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14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,95₺
Satış 87,97₺
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14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,04₺ 47,04₺ %0.02 10:21
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %0.02 10:21
Sterlin (GBP) 62,80₺ 62,81₺ %-0.09 10:21
Döviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyorDöviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.98
Motorin 69.96
LPG 31.19
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14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.602$
Değişim %0,64
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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