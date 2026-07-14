Gümüş fiyatları darmaduman oldu: Tarihi zirveden uçuruma yuvarlandı

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran geriliminin yarattığı enerji şoku ve küresel enflasyon endişeleriyle piyasalar bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine odaklanırken, gümüş fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor. Güne baskı altında başlayan ons gümüş 57 dolar, iç piyasada ise gram gümüş 87 TL sınırında tutunmaya çalışıyor.

Yüksek faiz beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler, gümüşün uzun vadeli performansında derin yaralar açtı. Son geri çekilmeyle birlikte gümüş fiyatları tarihi zirvelerinden adeta uçuruma yuvarlandı:

Gram gümüş, 29 Ocak'ta test ettiği en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 47,4 değer kaybetti. Ons gümüş ise zirve seviyesine kıyasla yüzde 51,7 oranında gerileyerek değerinin yarısından fazlasını yitirmiş oldu.

14 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

14 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

14 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.98 Motorin 69.96 LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI