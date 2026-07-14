Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gümüş fiyatları darmaduman oldu: Tarihi zirveden uçuruma yuvarlandı

Gümüş fiyatları darmaduman oldu: Tarihi zirveden uçuruma yuvarlandı

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi ve faiz endişeleriyle sarsılan gümüş, zirvesinden adeta uçuruma yuvarlandı. Tarihi zirvesine kıyasla değerinin yarısını yitiren ons gümüş 57 dolar, gram gümüş ise iç piyasada 87 lira sınırında tutunuyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gümüş fiyatları darmaduman oldu: Tarihi zirveden uçuruma yuvarlandı
Son Güncelleme:

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran geriliminin yarattığı enerji şoku ve küresel enflasyon endişeleriyle piyasalar bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine odaklanırken, gümüş fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor. Güne baskı altında başlayan ons gümüş 57 dolar, iç piyasada ise gram gümüş 87 TL sınırında tutunmaya çalışıyor.

Yüksek faiz beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler, gümüşün uzun vadeli performansında derin yaralar açtı. Son geri çekilmeyle birlikte gümüş fiyatları tarihi zirvelerinden adeta uçuruma yuvarlandı:

Gram gümüş, 29 Ocak'ta test ettiği en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 47,4 değer kaybetti. Ons gümüş ise zirve seviyesine kıyasla yüzde 51,7 oranında gerileyerek değerinin yarısından fazlasını yitirmiş oldu.

14 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 88,29₺ 88,32₺ %1.34 08:49
Ons Gümüş $ 58,39$ 58,40$ %1.26 08:49

14 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,21₺
Satış 88,24₺

14 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,39$
Satış 58,40$

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.110,58₺
Satış 6.116,60₺
Savaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndüSavaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü

14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,04₺ %0.02 08:49
Euro (EUR) 53,59₺ 53,60₺ %0.07 08:49
Sterlin (GBP) 62,87₺ 62,88₺ %0.02 08:49
Döviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyorDöviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.98
Motorin 69.96
LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.092
Değişim %0,00

14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.859$
Değişim %1,05
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro