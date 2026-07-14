Orta Doğu'daki kıyamet pompaya vurdu: Yeni zam dalgası başlıyor

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında devam eden çatışmalar ve kritik petrol geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik endişeler, küresel enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yaratıyor. Savaşın yarattığı riskten kaçış havası ve arz güvenliği endişeleriyle küresel petrol fiyatları aldı başını gitti.

Son 1 ayın en yüksek seviyesine fırlayarak sabah erken saatlerde 84,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gün ortasında 83,89 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda petrolün son bir ayın zirvesine tırmanması ve içeride baskılanan doların tüm müdahalelere rağmen rekor kırarak 47 TL seviyesine ulaşması, yurt içinde yeni bir zam dalgasını kaçınılmaz kıldı.

Hatırlanacağı üzere, en son motorine 10 Temmuz'da yapılan 3 TL 10 kuruşluk dev zammın ardından 11 Temmuz'da beklenen indirim ÖTV tarafından yutularak pompalara yansıtılmamıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez benzin fiyatları hedefte. 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

14 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.98 Motorin 69.96 LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.82 Motorin 69.80 LPG 30.59

14 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.93 Motorin 71.07 LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.22 Motorin 71.34 LPG 30.99

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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