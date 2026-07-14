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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'daki kıyamet pompaya vurdu: Yeni zam dalgası başlıyor

Orta Doğu'daki kıyamet pompaya vurdu: Yeni zam dalgası başlıyor

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün 84 doları aşması ve doların 47 TL'ye dayanması akaryakıtta zam dalgası başlattı. 15 Temmuz'dan itibaren benzine 1 lira 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Orta Doğu'daki kıyamet pompaya vurdu: Yeni zam dalgası başlıyor
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Orta Doğu’da ABD ve İran arasında devam eden çatışmalar ve kritik petrol geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik endişeler, küresel enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yaratıyor. Savaşın yarattığı riskten kaçış havası ve arz güvenliği endişeleriyle küresel petrol fiyatları aldı başını gitti.

Son 1 ayın en yüksek seviyesine fırlayarak sabah erken saatlerde 84,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gün ortasında 83,89 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda petrolün son bir ayın zirvesine tırmanması ve içeride baskılanan doların tüm müdahalelere rağmen rekor kırarak 47 TL seviyesine ulaşması, yurt içinde yeni bir zam dalgasını kaçınılmaz kıldı.

Hatırlanacağı üzere, en son motorine 10 Temmuz'da yapılan 3 TL 10 kuruşluk dev zammın ardından 11 Temmuz'da beklenen indirim ÖTV tarafından yutularak pompalara yansıtılmamıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez benzin fiyatları hedefte. 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent Petrol
Değer 84,96$
Değişim %2,58

14 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.98
Motorin 69.96
LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.82
Motorin 69.80
LPG 30.59

14 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.93
Motorin 71.07
LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.22
Motorin 71.34
LPG 30.99

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.110,58₺
Satış 6.116,60₺
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14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,95₺
Satış 87,97₺
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14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,04₺ 47,04₺ %0.02 10:21
Euro (EUR) 53,57₺ 53,57₺ %0.02 10:22
Sterlin (GBP) 62,81₺ 62,81₺ %-0.08 10:22
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14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.986
Değişim %-0,75
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14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.606$
Değişim %0,64
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam Ekonomi Piyasalar
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