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Halk TV Ekonomi Döviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Döviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Küresel piyasalar kritik ABD enflasyon verisine kilitlenirken, içeride döviz durdurulamıyor. Dolar endeksindeki gevşemeye rağmen dolar kuru 47,04 lirayı aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

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Döviz piyasasında fırtına: Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Ortadoğu'da ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların petrol fiyatlarını tırmandırması ve küresel enflasyon endişelerini körüklemesi döviz piyasalarındaki harareti yüksek tutmaya devam ediyor.

Yatırımcıların bugün açıklanacak kritik ABD Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklanmasıyla birlikte, küresel ölçekte dolar endeksinde 10 Temmuz’dan bu yana süregelen yükseliş trendi ilk kez kesintiye uğradı ve endeks 101,175 puana kadar geri çekildi.

Ancak küresel bazdaki bu gevşemeye rağmen, içeride baskılanmaya çalışılan dolar kuru dün test ettiği tarihi zirvesini aşarak bugün 47,04 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini tazeledi.

Uluslararası piyasalarda doların hafif güç kaybetmesiyle euro, Türk Lirası karşısında da yükseliş trendini koruyor. Güne güçlü başlayan euro bugün 53,59 TL seviyesinden işlem görerek 53,92 TL olan tarihi rekor sınırına bir adım daha yaklaştı.

İngiliz Sterlini ise küresel para birimlerinin dolar karşısında pozisyon almasıyla hafif bir geri çekilme yaşadı. Yeniden kritik 63 TL eşiğinin altında kalan Sterlin, bugün serbest piyasada 62,85 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

14 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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Dolar (USD) 47,03₺ 47,04₺ %0.02 08:47
Euro (EUR) 53,59₺ 53,60₺ %0.07 08:47
Sterlin (GBP) 62,87₺ 62,88₺ %0.02 08:47
Kanada Doları 33,14₺ 33,31₺ %0.16 08:46
İsviçre Frangı 57,82₺ 57,83₺ %0.12 08:47
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.07 08:46
Avustralya Doları 32,49₺ 32,65₺ %0.20 08:47
Danimarka Kronu 7,14₺ 7,17₺ %0.11 08:46
Norveç Kronu 4,80₺ 4,82₺ %0.85 08:47
İsveç Kronu 4,83₺ 4,85₺ %0.17 08:46
Çin Yuanı 6,94₺ 6,94₺ %0.10 08:47
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %-0.01 08:47
BAE Dirhemi 12,81₺ 12,81₺ %0.03 08:47
Suudi Arabistan Riyali 12,45₺ 12,51₺ %-0.05 04:00

14 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,03₺
Satış 47,04₺

14 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,59₺
Satış 53,60₺

14 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,87₺
Satış 62,88₺

14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.110,58₺
Satış 6.116,60₺
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14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,18₺
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14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.98
Motorin 69.96
LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Değer 62.859$
Değişim %1,05
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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