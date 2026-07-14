Savaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
ABD ve İran arasındaki askeri gerilimle sarsılan küresel altın piyasası, kritik ABD enflasyon verisi öncesi yönünü yukarı çevirdi. Haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi etmeye başlayan altın, kritik seviyelerdeki yerini korudu.
Haftanın ilk gününde ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve İHA saldırılarının yarattığı enerji şokuyla %3 değer kaybeden ons altın, salı günü kayıplarının bir kısmını geri alarak yönünü yukarı çevirdi.
Ortadoğu’da tekrar alevlenen savaş atmosferinin petrol fiyatlarını bir ayın zirvesine taşıması, küresel enflasyon kaygılarını ve dolayısıyla merkez bankalarının sıkı duruşunu sürdüreceği beklentisini güçlendirmişti.
Ancak yatırımcıların gözünü bugün açıklanacak olan ABD Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevirmesiyle birlikte altın piyasasında temkinli bir toparlanma başladı. Bu hafif kımıldanmayla birlikte yurt içinde gram altın 6 bin TL sınırının, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin dolar barajının hemen üzerindeki yerini korumayı başardı.
14 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.072,81₺
|6.073,47₺
|%0.40
|07:17
|Ons Altın $
|4.015,70$
|4.015,96$
|%0.37
|07:16
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|129.500,00$
|129.600,00$
|%0.00
|17:00
14 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,03₺
|47,04₺
|%0.01
|07:17
|Euro (EUR)
|53,59₺
|53,60₺
|%0.07
|07:16
|Sterlin (GBP)
|62,84₺
|62,85₺
|%-0.03
|07:16
14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.98
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19