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Halk TV Ekonomi Savaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü

Savaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü

ABD ve İran arasındaki askeri gerilimle sarsılan küresel altın piyasası, kritik ABD enflasyon verisi öncesi yönünü yukarı çevirdi. Haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi etmeye başlayan altın, kritik seviyelerdeki yerini korudu.

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Savaş atmosferi piyasaları vurdu: Altın fiyatlarında ibre tersine döndü

Haftanın ilk gününde ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve İHA saldırılarının yarattığı enerji şokuyla %3 değer kaybeden ons altın, salı günü kayıplarının bir kısmını geri alarak yönünü yukarı çevirdi.

Ortadoğu’da tekrar alevlenen savaş atmosferinin petrol fiyatlarını bir ayın zirvesine taşıması, küresel enflasyon kaygılarını ve dolayısıyla merkez bankalarının sıkı duruşunu sürdüreceği beklentisini güçlendirmişti.

Ancak yatırımcıların gözünü bugün açıklanacak olan ABD Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevirmesiyle birlikte altın piyasasında temkinli bir toparlanma başladı. Bu hafif kımıldanmayla birlikte yurt içinde gram altın 6 bin TL sınırının, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin dolar barajının hemen üzerindeki yerini korumayı başardı.

14 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.072,81₺ 6.073,47₺ %0.40 07:17
Ons Altın $ 4.015,70$ 4.015,96$ %0.37 07:16
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.500,00$ 129.600,00$ %0.00 17:00

14 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.110,58₺
Satış 6.116,60₺

14 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.015,70$
Satış 4.015,96$

14 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.500,00$
Satış 129.600,00$

14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,01₺
Satış 87,03₺

14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,04₺ %0.01 07:17
Euro (EUR) 53,59₺ 53,60₺ %0.07 07:16
Sterlin (GBP) 62,84₺ 62,85₺ %-0.03 07:16

14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.98
Motorin 69.96
LPG 31.19

14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.092
Değişim %-1,60

14 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.564$
Değişim %0,58
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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