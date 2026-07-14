Trump'tan İran'a yeni abluka dalgası Bitcoin kapısına dayandı
Trump’ın İran limanlarına yönelik abluka kararı ve fırlayan petrol fiyatları kripto piyasasını baskıladı. ABD hükümetinin 297 milyon dolarlık Bitcoin’i Coinbase’e transfer etmesine rağmen lider kripto para dirençli durdu.
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ABD Başkanı Trump’ın İran limanlarına yeniden abluka uygulama kararı alması ve petrol fiyatlarının fırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını ciddi şekilde baskıladı. Bu jeopolitik belirsizliklerin ortasında toplam kripto para piyasası değeri hafif bir düşüşle 2,23 trilyon dolar seviyesine geriledi.
Bitcoin ise ABD hükümetinin el koyduğu 297 milyon dolarlık kripto varlığı Coinbase borsasına taşımasının ardından, dar bir fiyat aralığında sakin kalmayı başararak dirençli bir duruş sergiledi.
14 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|62.600$
|%0.63
|61.883$
|62.872$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.784$
|%1.02
|1.753$
|1.795$
|-
14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Curve DAO Token (CRV)
|0,2253 $
|+%10,86
|NEAR Protocol (NEAR)
|2,00 $
|+%6,09
|Injective (INJ)
|4,98 $
|+%5,48
14 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Pi (PI)
|0,07322 $
|-%16,22
|DeXe (DEXE)
|39,23 $
|-%16,59
|SPX6900 (SPX)
|0,3480 $
|-%7,65
14 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
14 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,04₺
|47,04₺
|%0.02
|10:24
|Euro (EUR)
|53,58₺
|53,58₺
|%0.05
|10:24
|Sterlin (GBP)
|62,82₺
|62,83₺
|%-0.06
|10:24
14 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.98
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19
14 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi