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Halk TV Ekonomi Trump'tan İran'a yeni abluka dalgası Bitcoin kapısına dayandı

Trump'tan İran'a yeni abluka dalgası Bitcoin kapısına dayandı

Trump’ın İran limanlarına yönelik abluka kararı ve fırlayan petrol fiyatları kripto piyasasını baskıladı. ABD hükümetinin 297 milyon dolarlık Bitcoin’i Coinbase’e transfer etmesine rağmen lider kripto para dirençli durdu.

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Trump'tan İran'a yeni abluka dalgası Bitcoin kapısına dayandı
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ABD Başkanı Trump’ın İran limanlarına yeniden abluka uygulama kararı alması ve petrol fiyatlarının fırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını ciddi şekilde baskıladı. Bu jeopolitik belirsizliklerin ortasında toplam kripto para piyasası değeri hafif bir düşüşle 2,23 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin ise ABD hükümetinin el koyduğu 297 milyon dolarlık kripto varlığı Coinbase borsasına taşımasının ardından, dar bir fiyat aralığında sakin kalmayı başararak dirençli bir duruş sergiledi.

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Motorin 69.96
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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