A101'in Carrefour şartları ortaya çıktı! Rekabet Kurumu'na 38 market için taahhüt verdi

Rekabet Kurumu, perakende sektörünün önemli aktörlerinden A101'in Carrefour'u devralma başvurusunu karara bağladı. Kurul, söz konusu devir işlemine onay verirken, piyasadaki dengelerin bozulmaması adına şirketlerin önüne 6 kritik maddeden oluşan zorunlu bir taahhüt listesi koydu.

Rekabet Kurumu'nun pazar paylarının birleşmesiyle oluşabilecek rekabet ihlallerine yönelik taşıdığı endişeler, A101 tarafından sunulan kapsamlı taahhüt paketiyle aşılmış oldu. Yapılan resmi düzenlemeyle birlikte, tüketicilerin uygun fiyatlara erişiminin sekteye uğramaması hedefleniyor.

REKABET ENDİŞESİNE KARŞI 48 MAĞAZA KAPATILACAK

Anlaşmanın en dikkat çekici şartlarından biri mağaza kapatma zorunluluğu oldu. Piyasada rekabetçi endişelerin yoğunlaştığı tespit edilen belirli bölgelerde, toplam 48 adet zincir market şubesi elden çıkarılacak.

Karar kapsamında kapatılacak ya da devredilecek olan mağazaların 10 tanesi A101 bünyesinden, 38 tanesi ise Carrefour bünyesinden seçilecek.

ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ YAPISI KORUNACAK

İmzalanan taahhütlere göre her iki dev zincir, ticari faaliyetlerini birbirinden ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürmeye devam edecek. Gerçekleşecek olan mülkiyet devrine rağmen, Carrefour markasının kendi içindeki bağımsız yönetim şekli muhafaza edilecek.

ÜÇ YIL BOYUNCA İSTİHDAM GARANTİSİ

Market çalışanlarını doğrudan ilgilendiren istihdam maddesi de devir şartları arasında yer aldı. Şirketler, önümüzdeki üç yıl boyunca A101 ve Carrefour’un toplam çalışan sayısını mevcut haliyle korumayı taahhüt etti. Bu süre zarfında söz konusu birleşme veya devir işlemleri gerekçe gösterilerek kimsenin işine son verilmeyecek ve istihdam seviyesi düşürülmeyecek.

KOBİ'LERE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE RAF DESTEĞİ

Anlaşmanın yerel üreticileri ilgilendiren ayağında ise destek paketleri açıklandı. Her yıl asgari olarak 75 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ile yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir, pazarlama, dijital satış ve katalog desteği sağlanacak. Ayrıca kadın girişimciler de bu destek programlarına dahil edilerek, yerli tarım ürünlerinin ve yöresel üretimlerin market raflarındaki görünürlük oranları artırılacak.