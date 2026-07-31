Süpermarket devinin devri resmen tamamlandı: Yeni sahibi belli oldu

CarrefourSA'nın kontrolünün Aydın Grup'a geçiş süreci, tüm hukuki engellerin aşılmasıyla birlikte nihai olarak sonuçlandı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Rekabet Kurumu başta olmak üzere gerekli tüm izinlerin alındığı ve hisse devir işleminin bugün itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

DEVRİN RESMEN TAMAMLANMASI

Devir işleminin ardından, Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan CarrefourSA ve A101 markaları, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında sürdürecek. İki perakende devi, kendi marka kimliklerini koruyarak ayrı segmentlerde ve bağımsız olarak hizmet vermeye devam edecek.

İKİ MARKA BAĞIMSIZ KALACAK

CarrefourSA, uzun yıllara dayanan perakende deneyimini yeni sahiplerinin mali gücüyle birleştirerek büyüme odaklı bir döneme giriş yapıyor. Şirketin yeni dönemdeki liderliğini ise Üst Yönetici (CEO) Hatice Evren üstlenecek.

YENİ DÖNEM VE HEDEFLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, devrin ardından yeni bir sayfa açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkanı veriyor. Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından da güven veren, değer yaratan ve birlikte büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak."

BÜYÜME HEDEFLERİ

Bostan, CarrefourSA'nın en güçlü yönlerinden birinin taze, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliği olduğunu vurgulayarak, bu gücü daha da büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacaklarını ifade etti. "Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir. Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

(AA)