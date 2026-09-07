Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor
Fed’in sıkı faiz politikasını koruyacağı beklentisini artırması gümüş piyasasını baskıladı. Ons gümüş küresel piyasalarda 65-66 dolar bandına gerilerken, gram gümüş iç piyasada 102 TL sınırında dengelendi.
Yeni haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin sıkı para politikası ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirmesiyle birlikte sınırlı bir geri çekilme kaydetti. Ağustos ayında istihdam artışının ivme kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması, ABD işgücü piyasasındaki toparlanmayı teyit ederken Fed’in bu ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalini masada tuttu. Piyasanın gözü ise Fed'in atacağı adımlara yön verecek olan bu haftaki kritik ABD enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.
Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed'in faiz indirimi yapmaması durumunda ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti kesme tehdidi ve İran’ın ABD yaptırımlarına karşı adımlarını sıkılaştırıp yeni saldırılara "acı bir yanıt" verileceğini açıklaması piyasalar üzerindeki gerilimi koruyor. Bu baskılar altında hareket eden ons gümüş, küresel piyasalarda 65 ile 66 dolar dar bandında dengelenmeye çalışırken, iç piyasada da bu seyre paralel olarak gram gümüş 102 - 103 TL aralığında işlem görüyor.
7 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|102,48₺
|102,51₺
|%-0.57
|08:15
|Ons Gümüş $
|65,80$
|65,83$
|%-0.58
|08:15
7 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
7 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,44₺
|48,44₺
|%0.01
|08:14
|Euro (EUR)
|56,26₺
|56,29₺
|%0.05
|08:15
|Sterlin (GBP)
|65,47₺
|65,53₺
|%0.03
|08:15
7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|76.92
|Motorin
|88.89
|LPG
|34.99