Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor

Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor

Fed’in sıkı faiz politikasını koruyacağı beklentisini artırması gümüş piyasasını baskıladı. Ons gümüş küresel piyasalarda 65-66 dolar bandına gerilerken, gram gümüş iç piyasada 102 TL sınırında dengelendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor
Son Güncelleme:

Yeni haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin sıkı para politikası ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirmesiyle birlikte sınırlı bir geri çekilme kaydetti. Ağustos ayında istihdam artışının ivme kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması, ABD işgücü piyasasındaki toparlanmayı teyit ederken Fed’in bu ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalini masada tuttu. Piyasanın gözü ise Fed'in atacağı adımlara yön verecek olan bu haftaki kritik ABD enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed'in faiz indirimi yapmaması durumunda ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti kesme tehdidi ve İran’ın ABD yaptırımlarına karşı adımlarını sıkılaştırıp yeni saldırılara "acı bir yanıt" verileceğini açıklaması piyasalar üzerindeki gerilimi koruyor. Bu baskılar altında hareket eden ons gümüş, küresel piyasalarda 65 ile 66 dolar dar bandında dengelenmeye çalışırken, iç piyasada da bu seyre paralel olarak gram gümüş 102 - 103 TL aralığında işlem görüyor.

7 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 102,48₺ 102,51₺ %-0.57 08:15
Ons Gümüş $ 65,80$ 65,83$ %-0.58 08:15

7 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,48₺
Satış 102,51₺

7 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 65,80$
Satış 65,83$

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺
Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastıTrump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,44₺ 48,44₺ %0.01 08:14
Euro (EUR) 56,26₺ 56,29₺ %0.05 08:15
Sterlin (GBP) 65,47₺ 65,53₺ %0.03 08:15
Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazelediDoların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.012
Değişim %0,00

7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.768$
Değişim %-0,24
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro