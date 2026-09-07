Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

ABD'den gelen güçlü istihdam verileri Fed'in faiz artırımı öngörülerini güçlendirirken, Dolar Endeksi 99,175 puana tırmandı. Uluslararası piyasalardaki tırmanışla dolar kuru 48,44 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

Haftanın ilk işlem gününde, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi küresel piyasalarda doları rekor seviyelere taşıdı. Ağustos ayında tarım dışı istihdamın hız kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması, ABD işgücü piyasasındaki dayanıklılığı ortaya koyarak sıkı para politikasının devam edebileceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi. Piyasalar ise Fed'in atacağı adımlara yön verecek olan bu haftaki kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

Makroekonomik cephede faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesiyle birlikte Dolar Endeksi yükselişini sürdürerek 99,175 puan seviyesine kadar tırmandı. Uluslararası piyasalardaki bu ralli yurt içine de doğrudan yansıdı ve dolar kuru 48,44 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi. Siyasi tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed'e faiz indirimi baskısı yapıp aksi takdirde dış ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti kesebileceği yönündeki sert açıklamaları ve Orta Doğu’da İran’a yönelik yaptırımlar ile tırmanan gerilimin gölgesinde, güçlü dolar karşısında euro ve sterlin tarafında hafif çekilmeler yaşandı. Yurt içi piyasada euro 56,28 TL seviyesinden el değiştirirken, sterlin ise 65,50 TL bandında işlem görüyor.

7 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,43₺ 48,44₺ %0.01 08:10
Euro (EUR) 56,26₺ 56,29₺ %0.05 08:10
Sterlin (GBP) 65,47₺ 65,53₺ %0.03 08:10
Kanada Doları 34,78₺ 34,95₺ %0.01 08:09
İsviçre Frangı 59,78₺ 59,83₺ %0.03 08:10
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.10 08:08
Avustralya Doları 34,67₺ 34,84₺ %0.00 08:10
Danimarka Kronu 7,47₺ 7,51₺ %-0.04 08:09
Norveç Kronu 5,17₺ 5,20₺ %-0.02 08:10
İsveç Kronu 5,02₺ 5,04₺ %-0.19 08:09
Çin Yuanı 7,22₺ 7,22₺ %-0.03 08:10
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.01 08:10
BAE Dirhemi 13,19₺ 13,19₺ %0.02 08:10
Suudi Arabistan Riyali 12,63₺ 12,70₺ %0.00 12:57

7 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,43₺
Satış 48,44₺

7 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,26₺
Satış 56,29₺

7 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,47₺
Satış 65,53₺

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺
Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastıTrump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,44₺
Satış 102,49₺
Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyorBeyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.012
Değişim %0,57

7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.738$
Değişim %-0,28
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro