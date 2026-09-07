Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

Haftanın ilk işlem gününde, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi küresel piyasalarda doları rekor seviyelere taşıdı. Ağustos ayında tarım dışı istihdamın hız kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması, ABD işgücü piyasasındaki dayanıklılığı ortaya koyarak sıkı para politikasının devam edebileceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi. Piyasalar ise Fed'in atacağı adımlara yön verecek olan bu haftaki kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

Makroekonomik cephede faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesiyle birlikte Dolar Endeksi yükselişini sürdürerek 99,175 puan seviyesine kadar tırmandı. Uluslararası piyasalardaki bu ralli yurt içine de doğrudan yansıdı ve dolar kuru 48,44 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi. Siyasi tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed'e faiz indirimi baskısı yapıp aksi takdirde dış ticaret açığı verilen ülkelerle ticareti kesebileceği yönündeki sert açıklamaları ve Orta Doğu’da İran’a yönelik yaptırımlar ile tırmanan gerilimin gölgesinde, güçlü dolar karşısında euro ve sterlin tarafında hafif çekilmeler yaşandı. Yurt içi piyasada euro 56,28 TL seviyesinden el değiştirirken, sterlin ise 65,50 TL bandında işlem görüyor.

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