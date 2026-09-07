Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz artırımı beklentilerini beslemesiyle sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Cuma günü açıklanan verilerin ABD’de Ağustos ayında istihdam artışının keskin bir şekilde hızlandığını ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldığını göstermesi, işgücü piyasasında toparlanmaya işaret ederek Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini masada tuttu. Piyasalar, Fed'in politika patikasına ilişkin daha net sinyaller alabilmek adına bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

Siyasi ve jeopolitik cephede ise hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in faiz indirimine gitmemesi halinde ABD’nin ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını ifade ederek piyasalarda baskı oluşturdu. Orta Doğu hattında ise İran, ekonomisini felç eden ABD yaptırımlarının yarattığı sorunlarla mücadeleyi artıracağını duyururken, üst düzey bir İranlı yetkili yeni bir saldırıya uğramaları halinde "acı bir yanıt" verileceği uyarısında bulundu.

Bu makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde ons altın küresel piyasalarda 4 bin 400 dolar civarında dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın yeni haftaya 6 bin 855 TL seviyelerinden başladı.

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