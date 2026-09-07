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Halk TV Ekonomi Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

ABD'de hızlanan istihdam artışı Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlendirirken, Trump'ın ticaret tehditleri ve Orta Doğu'daki tansiyon piyasaları sarsmasıyla yurt içinde gram altın 6 bin 855 TL'den haftaya başladı.

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Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı
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Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz artırımı beklentilerini beslemesiyle sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Cuma günü açıklanan verilerin ABD’de Ağustos ayında istihdam artışının keskin bir şekilde hızlandığını ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldığını göstermesi, işgücü piyasasında toparlanmaya işaret ederek Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini masada tuttu. Piyasalar, Fed'in politika patikasına ilişkin daha net sinyaller alabilmek adına bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

Siyasi ve jeopolitik cephede ise hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in faiz indirimine gitmemesi halinde ABD’nin ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını ifade ederek piyasalarda baskı oluşturdu. Orta Doğu hattında ise İran, ekonomisini felç eden ABD yaptırımlarının yarattığı sorunlarla mücadeleyi artıracağını duyururken, üst düzey bir İranlı yetkili yeni bir saldırıya uğramaları halinde "acı bir yanıt" verileceği uyarısında bulundu.

Bu makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde ons altın küresel piyasalarda 4 bin 400 dolar civarında dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın yeni haftaya 6 bin 855 TL seviyelerinden başladı.

7 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.855,97₺ 6.856,97₺ %-0.61 08:15
Ons Altın $ 4.401,74$ 4.402,38$ %-0.63 08:15
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 141.350,00$ 141.450,00$ %0.00 12:41

7 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺

7 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.401,74$
Satış 4.402,38$

7 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 141.350,00$
Satış 141.450,00$

7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,48₺
Satış 102,51₺
Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyorBeyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor

7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,44₺ 48,44₺ %0.01 08:14
Euro (EUR) 56,26₺ 56,29₺ %0.05 08:15
Sterlin (GBP) 65,47₺ 65,53₺ %0.03 08:15
Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazelediDoların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.012
Değişim %0,00

7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.768$
Değişim %-0,24
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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