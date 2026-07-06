350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka net kazanç tablosu ortaya çıktı

Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, müşteri portföyünü genişletmek isteyen birçok banka faiz oranlarını yeniden düzenliyor. Güncellenen oranlarla birlikte birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için daha yüksek getiri sağlayan yeni fırsatlar öne çıkıyor.

BANKALAR GÜNCELLEME YAPTI

Mevduat faizlerindeki güncel oranlar, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. En yüksek kazancı sunan bankaları karşılaştıran yatırımcılar, 350 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiriyi merak ediyor. Bankaların açıkladığı yeni faiz oranları doğrultusunda, hangi kurumun daha avantajlı kazanç sunduğu yakından takip ediliyor.

İşte bankalara göre 350 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 10.820,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.820,17 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 10.223,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.223,12 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 10.505,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.505,75 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 10.482,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.482,04 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 10.758,9 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.758,9 TL

MEVDUAT FAİZİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mevduat faiziyle birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yalnızca yüksek faiz oranına odaklanmaması gerekiyor. Uzmanlar, en avantajlı getiriyi elde edebilmek için vade süresi, stopaj kesintisi, kampanya şartları ve erken çekim koşulları gibi birçok unsurun dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bankaların sunduğu "hoş geldin faizi" gibi kampanyalar belirli bir süre için geçerli olabiliyor. Bu nedenle faiz oranının ne kadar süre uygulanacağı ve kampanya sonrasında geçerli olacak oranların önceden öğrenilmesi önem taşıyor. Ayrıca, açıklanan faiz oranı yerine yatırımcının hesabına geçecek net kazancın hesaplanması da doğru karar vermede büyük rol oynuyor.